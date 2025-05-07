Стрижки которые не нужно укладывать: попробуйте и вы навсегда в них влюбитесь

Бытует мнение, что любая стрижка, особенно короткая, нуждается в укладке. На самом же деле есть варианты причесок, которые выглядят безупречно даже, если вы только что подняли голову с подушки.

К тому же преимуществом этих стрижек является универсальность. Они подходят почти под все типы лица и волос, пишет 24 Канал.

Читайте также Какой маникюр стоит сделать на последний звонок: не пропустите эти трендовые новинки

Какую стрижку сделать, чтобы ее не нужно было укладывать

Каскад

Если у вас объемные волнистые волосы, каскад – отличный вариант стрижки, который точно стоит попробовать. Благодаря разноуровневости этой прически, даже самые непослушные локоны будут выглядеть красиво.

Обратите внимание! Если вы обладательница стекловидных прямых волос, каскада стоит избегать. Ведь такая стрижка только создаст эффект неопрятности.

Мальчишеский боб

Это универсальная прическа, которая прекрасно подойдет под все типы лица. В этом случае – чем больше хаоса, тем лучше.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Пикси

Вариант для по-настоящему смелых женщин. Хотя пикси и считается очень дерзкой прической, в реальности это не так.

На самом деле пикси может выглядеть очень женственно. Особенно, если волосы слегка волнистые.