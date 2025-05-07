Такой праздник знаменует конец детской беззаботности в школе и начало нового интересно этапа. Безусловно, выпускницы готовятся к этому событию заблаговременно, пишет 24 Канал.
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Какой маникюр сделать на линейку
- Нежный френч
Поэкспериментируйте с цветом основы френча. Вместо привычного нюда попробуйте розовый.
- Бессмертная классика
Однотонный маникюр в нюдовых оттенках выглядит очень стильно и сдержанно. Это всегда беспроигрышный вариант дизайна.
- Сдержанная радуга
Если вы не можете определиться с цветом, не унывайте, попробуйте сделать все пальчики в разных оттенках. Такой вариант очень необычный и интересный. Главное – выбрать цвета, сочетающиеся между собой.
- Цветочный бум
Цветы – это символ весны. С помощью такого маникюра вы можете подчеркнуть свое приподнятое настроение. К тому же этот рисунок выглядит невероятно нежно и изящно.
- Игривые блестки
Чтобы сделать самый простой маникюр интересным, попробуйте добавить блеска. Реализовать такую идею можно разными способами.
Можно использовать просто блестящий лак. Также эффекта сияния удастся достичь благодаря стразам и втирке.