Такой праздник знаменует конец детской беззаботности в школе и начало нового интересно этапа. Безусловно, выпускницы готовятся к этому событию заблаговременно, пишет 24 Канал.

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Какой маникюр сделать на линейку

Нежный френч

Поэкспериментируйте с цветом основы френча. Вместо привычного нюда попробуйте розовый.

Бессмертная классика

Однотонный маникюр в нюдовых оттенках выглядит очень стильно и сдержанно. Это всегда беспроигрышный вариант дизайна.

Сдержанная радуга

Если вы не можете определиться с цветом, не унывайте, попробуйте сделать все пальчики в разных оттенках. Такой вариант очень необычный и интересный. Главное – выбрать цвета, сочетающиеся между собой.

Цветочный бум

Цветы – это символ весны. С помощью такого маникюра вы можете подчеркнуть свое приподнятое настроение. К тому же этот рисунок выглядит невероятно нежно и изящно.

Игривые блестки

Чтобы сделать самый простой маникюр интересным, попробуйте добавить блеска. Реализовать такую идею можно разными способами.

Можно использовать просто блестящий лак. Также эффекта сияния удастся достичь благодаря стразам и втирке.