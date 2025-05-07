Таке свято знаменує кінець дитячої безтурботності у школі і початок нового цікаво етапу. Безумовно, випускниці готуються до цієї події завчасно, пише 24 Канал.
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Який манікюр зробити на лінійку
- Ніжний френч
Поекспериментуйте з кольором основи френчу. Замість звичного нюду спробуйте рожевий.
- Безсмертна класика
Однотонний манікюр у нюдових відтінках виглядає дуже стильно і стримано. Це завжди безпрограшний варіант дизайну.
- Стримана веселка
Якщо ви не можете визначитись з кольором, не сумуйте, спробуйте зробити усі пальчики у різних відтінках. Такий варіант дуже незвичний та цікавий. Головне – обрати кольори, що поєднуються між собою.
- Квітковий бум
Квіти – це символ весни. За допомогою такого манікюру ви можете підкреслити свій піднесений настрій. До того ж цей малюнок виглядає неймовірно ніжно та витончено.
- Грайливі блискітки
Щоб зробити найпростіший манікюр цікавим, спробуйте додати блиску. Реалізувати таку ідею можна різними способами.
Можна використати просто блискучий лак. Також ефекту сяяння вдасться досягнути завдяки стразам та втирці.