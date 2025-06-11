Омолаживающие стрижки после 40 лет: безумно освежающие облик

Женщины в 40 лет выглядят достаточно молодо, впрочем подбирают для себя прическу с особой осторожностью, чтобы не придать своему внешнему виду лишнего возраста. Парикмахеры определили несколько замечательных причесок для женщин после 40 лет, которые способны сделать их еще моложе и подчеркнуть черты лица.

Правильно подобранная прическа способна повлиять на общий образ и наделить женщину свежим видом, пишет 24 Канал. Красивая стрижка отражает индивидуальность и подчеркивает стиль. В нашей подборке представлено несколько актуальных причесок, которые больше всего подходят женщинам в 40 лет.

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Боб

Стрижка боб не теряет популярности очень много лет. Ее любят молодые девушки и женщины в разном возрасте. Вариаций прически боб очень много, но мы советуем остановиться на гладком бобе, который идеально подойдет на летнее время, поскольку эта стрижка очень проста в уходе.

Каскад

Эту стрижку стоит примерить тем женщинам, в которых от природы тонкие волосы, поэтому они нуждаются в объеме. Средняя длина придаст текстуры и легкости. Для создания романтического образа, можно добавить удлиненную челку.

Волнистое каре

Такая прическа прекрасно обрамляет лицо и хорошо подходит женщинам после 40 лет. Парикмахеры отмечают, что каре подходит к любому типу волос и формы лица, а волны придают ему дополнительный объем.

К слову! Существует несколько модных вариантов каре: объемные локоны, тупые концы, пробор по центру, каре с челкой и объем без слоев. Как выглядят различные каре – смотрите в нашем материале.