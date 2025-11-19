Сумки из искусственного меха –главный хит зимы: выглядят дорогостояще
- Сумки из искусственного меха стали модным хитом благодаря брендам Chanel, Gucci и Fendi, а также поддержке знаменитостей, таких как Рианна.
- Бренды, такие как Zara и Mango, уже представили в своих коллекциях сумки из искусственного меха, подходящие к зимнему стилю и придают наряду характера.
Сумки на зимнюю пору также занимают важное место наряду с верхней одеждой и обувью. Аксессуары из искусственного меха представили бренды Chanel, Gucci и Fendi, поэтому очевидно, что такая сумка станет модным хитом.
Меховые сумки и клатчи выглядят особенно эффектно в сочетании с дубленками и шубами, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Они подойдут всем, кто любит эстетику "тихой роскоши".
Как выглядят трендовые сумки зимы?
Меховые сумки обожают знаменитости. Еще в прошлом году моду на такой аксессуар показала Рианна, которая часто дополняла свои образы сумкой с мехом. Такой аксессуар точно захочет иметь этой зимой каждая женщина в своей капсульной коллекции.
Классические кожаные сумки остаются в тренде, но искусственный мех становится идеальным дополнением к зимней верхней одежде. Сумка способна завершить даже простую стилизацию вещей и при этом станет главной изюминкой.
Сумку можно носить с длинными пальто, джинсами, сапогами, платьем или костюмами. Любому наряду мех придаст характера. Конечно же, актуальны только сумки из искусственного меха. Носить натуральный мех уже давно считается моветоном.
На этот микротренд уже отреагировали бренды Zara и Mango. В их коллекциях появились собственные сумки из искусственного меха, представлены в карамельном, ванильном или классическом черном цвете. Эта сумка станет роскошным штрихом к зимнему стилю.
Издание Vogue Spaine уже определило, как будет выглядеть главная сумка 2026 года. По словам специалистов, ключевым трендом для сумок станет оранжевый цвет, который идеально подходит для различных образов. Бренд Ferragamo уже предложил оранжевые сумки для ежедневных выходов и вечерних мероприятий, которые можно носить даже осенью.
Какие цвета сумок в моде?
Этой осенью в моде сумки классических цветов и нескольких неожиданных оттенков, таких как оливково-зеленый, белый (ванильный), розовый, блестящий черный и коричневый.
Сумки этих цветов удачно сочетаются с различными элементами верхней одежды, добавляя образу глубины и элегантности.
