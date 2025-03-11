Возвращение старого Голливуда: с какой прической появилась Джиджи Хадид на неделе моды в Париже

Недели моды – это не только звездный момент дизайнеров. Это также время, когда многие звезды демонстрируют уникальные образы. Не исключением стала и известная модель – Джиджи Хадид.

Джиджи сейчас имеет стрижку Боб. Такую прическу она предпочитает уже не первый сезон, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какую прическу выбрала Джиджи Хадид для парижской недели моды

Джиджи Хадид на неделе моды в Париже, а именно на мероприятии Le Grand Dîner du Louvre появилась и с прической в стиле старого Голливуда.

Укладка Джиджи довольно сложная. Это настоящая художественная феерия, созданная из волос.

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Волосы Джиджи накручены и закреплены в определенном положении. В частности, стоит обратить внимание на объемную челку на одну сторону.

Такая прическа хорошо обрамляет лицо модели, подчеркивая ее красоту. Интересным является то, что волосы как будто специально заведены за ушки. Таким образом создается дополнительный акцент на серьги.