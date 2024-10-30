Верхняя одежда на осень и зиму: трендовые вещи, которые должны быть в вашем гардеробе

Верхняя одежда имеет решающее значение в формировании наших образов. Но порой найти что-то для себя становится настоящей фэшн-задачей. Чтобы вы не терялись среди всего многообразия нарядов, мы решили сократить ваши поиски, рассказав о нескольких главных и желаемых вещей среди верхней одежды на осенне-зимний сезон.

Ноябрь довольно холодный месяц, поэтому советуем уже отложить кожаные куртки и легкие бомберы и выбрать им на замену теплые варианты одежды, пишет Lady 24.

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Верхняя одежда на зиму должна быть удобной, легкой и универсальной. Мерить такой наряд лучше под теплый свитер, чтобы вы поняли, насколько вам комфортно носить под низом вязаные вещи.

Если же в верхнем наряде вам будет неудобно, тогда выбирайте другой фасон или больший размер, поскольку здесь очень важно подобрать наряд, который вы охотно будете одевать под любые многослойные образы.

Пуховик

Объемный пуховик – это самая популярная вещь для холодного времени года. Он должен быть стильным, удобным и теплым. Предпочтение отдавайте базовым цветам или ярким, если хотите выделиться.

Хорошо в зимние морозы будет греть натуральный пух, поэтому обращайте внимание на наполнитель. Хорошо теплоизоляцию сохраняет синтетический наполнитель, который является хорошей альтернативой.



Модная верхняя одежда на осень-зиму / Фото Pinterest



Актуальная верхняя одежда на осень-зиму / Фото Pinterest

Дубленка

Уже много сезонов короткая дубленка не сходит с модных радаров. В этом году магазины пополнились коричневыми, серыми и черными дубленками, которые имеют невероятный вид. Фасонов этой верхней одежды настолько много, что каждая сможет найти вещь для себя согласно собственным предпочтениям.

Если же захотите добавить в свой гардероб что-то интересное – выбирайте длинную дубленку, которая выглядит гораздо богаче и элегантнее.



Модная верхняя одежда на осень-зиму / Фото Pinterest



Актуальная верхняя одежда на осень-зиму / Фото Pinterest

Шуба

Этот элемент верхней одежды придаст вашим образам нотку изысканности. Шубы не только красиво выглядят, но и хорошо согревают в морозную погоду. В тренде этого года короткие шубы или в длине миди. Выбирайте тот вариант, который больше всего подходит к вашему стилю.



Модная верхняя одежда на осень-зиму / Фото Pinterest



Актуальная верхняя одежда на осень-зиму / Фото Pinterest

Пальто

Ранее пальто ассоциировалось у нас только с осенними образами, впрочем многие бренды начали отшивать верхнюю одежду с теплыми подкладками, поэтому их смело можно носить в зимнее время. Выбирать можете любой цвет и фасон, однако мы советуем остановиться на классическом черном вариантов в длине миди, которое является на пике популярности.



Модная верхняя одежда на осень-зиму / Фото Pinterest



Актуальная верхняя одежда на осень-зиму / Фото Pinterest

По желанию, в гардероб можно добавить еще теплые бомберы, шубы-халаты или короткие шубы с длинным ворсом. Также некоторые модницы носят зимой верхнюю одежду и брюки одного цвета и материала, поэтому ради разнообразия можно попробовать еще и такой вариант.