Видеоролик модельер разместил в своем инстаграме и назвал список самых актуальных пар обуви, которые идеально завершат образ в этом сезоне.

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Ботфорты

Андре Тан отметил, что в моде ботфорты на каблуках или без них. Здесь уже стоит обращать внимание только на то, что больше нравится вам. Самыми трендовыми сапогами считаются ботфорты-трубы. Выбирайте для себя бордовый, хаки или коричневый цвет. Эта пара необходима для всех, кто любит платья и юбки.



Модные сапоги на осенне-зимнюю пору / Фото Pinterest

Замшевая обувь

Дизайнер рассказал, что в этом году в моде темно-коричневый цвет обуви замшевых сапог на каблуке. Такие сапоги выглядят универсально и элегантно.



Стильные сапоги на осенне-зимнюю пору / Фото Pinterest

Квадратный носок

Эти сапоги снова остаются в моде. При правильной стилизации такая обувь выглядит невероятно стильно и интересно.



Модные сапоги на осенне-зимнюю пору / Фото Pinterest

Байкерские сапоги

Такая обувь подойдет смелым девушкам, которые хотят добавить нотку остроты своему образу. Подойдут они под пальто и различные куртки.



Стильные сапоги на осенне-зимнюю пору / Фото Pinterest

Сапоги трубы

Андре Тан отметил, что такая обувь является настоящей классикой. Они подходят каждой девушке, впрочем здесь надо помнить главное правило – сапоги должны иметь свободное голенище. Эти сапоги являются идеальным вариантом для любого осеннего образа.



Модные сапоги на осенне-зимнюю пору / Фото Pinterest

Грубые ботинки

Эти сапоги остаются актуальными и подходят ко всему – от платьев до джинсов.



Стильные сапоги на осенне-зимнюю пору / Фото Pinterest

Андре Тан – украинский дизайнер моды, основатель одноименного бренда ANDRE TAN. Он является одним из ведущих дизайнеров, участвовал во многих международных неделях моды и получал награды, в частности как "Лучший дизайнер Украины".