Відеоролик модельєр розмістив у своєму інстаграмі та назвав список найактуальніших пар взуття, які ідеально довершать образ цього сезону.

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Ботфорти

Андре Тан зазначив, що в моді ботфорти на підборах або без них. Тут вже варто звертати увагу лише на те, що більше подобається вам. Найтрендовішими чобітьми вважаються ботфоти-труби. Обирайте для себе бордовий, хакі чи коричневий колір. Ця пара необхідна для всіх, хто любить сукні та спідниці.



Модні чоботи на осінньо-зимову пору / Фото Pinterest

Замшеве взуття

Дизайнер розповів, що цього року в моді темно-коричневий колір взуття замшевих чобіт на підборах. Такі чоботи виглядають універсально та елегантно.



Стильні чоботи на осінньо-зимову пору / Фото Pinterest

Квадратний носок

Ці чоботи знову залишаються в моді. При правильній стилізації таке взуття виглядає неймовірно стильно та цікаво.



Модні чоботи на осінньо-зимову пору / Фото Pinterest

Байкерські чоботи

Таке взуття підійде сміливим дівчатам, які хочуть додати нотку гостроти своєму образу. Підійдуть вони під пальта та різноманітні куртки.



Стильні чоботи на осінньо-зимову пору / Фото Pinterest

Чоботи труби

Андре Тан зазначив, що таке взуття є справжньою класикою. Вони пасують кожній дівчині, втім тут треба пам’ятати головне правило – чоботи мають мати вільну халяву. Ці чоботи є ідеальним варіантом для будь-якого осіннього образу.



Модні чоботи на осінньо-зимову пору / Фото Pinterest

Грубі черевики

Ці чоботи залишаються актуальними й підходять до всього – від суконь до джинсів.



Стильні чоботи на осінньо-зимову пору / Фото Pinterest

Андре Тан – український дизайнер моди, засновник однойменного бренду ANDRE TAN. Він є одним з провідних дизайнерів, брав участь у багатьох міжнародних тижнях моди та отримував нагороди, зокрема як "Кращий дизайнер України".