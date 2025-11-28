Декабрь –лучшее время для шопинга: лунный календарь с удачными датами

В декабре нас многих ждет много итоговых дел, среди которых важное место занимают покупки перед праздниками. Впрочем, астрологи не советуют спешить с шопингом, чтобы выбрать выгодный период, который принесет пользу.

Покупка осуществлена в правильный период лунного цикла, может принести удовольствие, сэкономить и даже подарить хорошее настроение, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live. А вот неправильно выбранный день может испортить впечатление и принести разочарование.

По лунному календарю на декабрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Растущая Луна: 1 – 6 декабря, 22 – 31 декабря;

1 – 6 декабря, 22 – 31 декабря; Полнолуние : 7 декабря;

: 7 декабря; Убывающая Луна : 8 – 20 декабря;

: 8 – 20 декабря; Новолуние: 21 декабря.

Когда в декабре лучше воздержаться от покупок?

Полнолуние – 7 декабря

В Полные эмоции обостряются, а решения даются труднее. Есть большая вероятность, что вы выберете не совсем то, что вам будет нужно, а подарки не принесут радости. Астрологи советуют в этот день избегать больших трат. Приобретенные вещи в Полнолуние способны разочаровать и оказаться некачественными.



Лунный календарь покупок на декабрь / Фото Pexels

Новолуние – 21 декабря

День является сложным для финансовых решений, поэтому приобретение в фазу Новолуния будет лишним или ненужным. Важные покупки лучше перенести на несколько дней.

Когда в декабре можно делать покупки?

Растущая Луна – 1 – 6 декабря и 22 – 31 декабря

Эти даты являются самыми благоприятными для покупок. Приобретенные вещи будут долго служить. Можно покупать различные подарки, технику, одежду или праздничный декор.

Убывающая Луна – 8 – 20 декабря

В этот период астрологи советуют фокусироваться на действительно нужных вещах. Лучше избегать импульсивных покупок, а все остальные необходимые вещи – спокойно покупать. Однако стоит воздержаться от скидок и незапланированного шопинга.

Какие вещи можно купить в декабре?