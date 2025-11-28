Декабрь –лучшее время для шопинга: лунный календарь с удачными датами
- В декабре 2025 года лучшими днями для покупок являются периоды растущей Луны: 1-6 декабря и 22-31 декабря.
- Стоит избегать покупок в дни Полнолуния (7 декабря) и Новолуния (21 декабря), поскольку это может привести к разочарованиям и ненужным тратам.
В декабре нас многих ждет много итоговых дел, среди которых важное место занимают покупки перед праздниками. Впрочем, астрологи не советуют спешить с шопингом, чтобы выбрать выгодный период, который принесет пользу.
Покупка осуществлена в правильный период лунного цикла, может принести удовольствие, сэкономить и даже подарить хорошее настроение, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live. А вот неправильно выбранный день может испортить впечатление и принести разочарование.
По лунному календарю на декабрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:
- Растущая Луна: 1 – 6 декабря, 22 – 31 декабря;
- Полнолуние: 7 декабря;
- Убывающая Луна: 8 – 20 декабря;
- Новолуние: 21 декабря.
Когда в декабре лучше воздержаться от покупок?
Полнолуние – 7 декабря
В Полные эмоции обостряются, а решения даются труднее. Есть большая вероятность, что вы выберете не совсем то, что вам будет нужно, а подарки не принесут радости. Астрологи советуют в этот день избегать больших трат. Приобретенные вещи в Полнолуние способны разочаровать и оказаться некачественными.
Лунный календарь покупок на декабрь / Фото Pexels
Новолуние – 21 декабря
День является сложным для финансовых решений, поэтому приобретение в фазу Новолуния будет лишним или ненужным. Важные покупки лучше перенести на несколько дней.
Когда в декабре можно делать покупки?
Растущая Луна – 1 – 6 декабря и 22 – 31 декабря
Эти даты являются самыми благоприятными для покупок. Приобретенные вещи будут долго служить. Можно покупать различные подарки, технику, одежду или праздничный декор.
Убывающая Луна – 8 – 20 декабря
В этот период астрологи советуют фокусироваться на действительно нужных вещах. Лучше избегать импульсивных покупок, а все остальные необходимые вещи – спокойно покупать. Однако стоит воздержаться от скидок и незапланированного шопинга.
Какие вещи можно купить в декабре?
Европейские модницы увлеклись свитерами с вышивкой животных, которые напоминают детство и стали трендом сезона.
В этом сезоне присмотритесь на модные кардиганы: базовый трикотажный, объемный ручной вязки и удлиненный кардиган-пальто.
