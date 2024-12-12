Он подскажет, какие покупки стоит совершить в определенный месяц – от января до декабря, пишет 24 Канал. Тем, кто верит во влияние дат на счастливые и неудачные покупки, надо обращаться к лунным календарям и смотреть на фазы Луны. В противном случае рекомендуем вам составить четкий график покупок, которые являются важными и необходимыми в определенный период.

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Январь

Магазины в это время устраивают еще посленовогодние распродажи, поэтому можно приобрести что-то из техники - телевизоры, ноутбуки или смартфоны. Для тех, кто собирается зимой на отдых советуем купить лыжное снаряжение и теплую одежду.

Февраль

В это время можно уже начинать присматриваться к подарку ко Дню влюбленных. На День Валентина дарят духи, аксессуары и ювелирные изделия. Также в этот период начинаются скидки на зимнюю одежду и обувь, поэтому можно сэкономить и что-то приобрести для следующего сезона.

Март

Первый месяц весны подходит для обновления гардероба. Ищите в магазинах легкие куртки и кроссовки.

Апрель

Для людей, которые живут в частных домах, полезно в апреле приобрести садовые инструменты, семена, мебель для сада или террасы. С этого периода уже начинаются походы в горы, поэтому стоит обратить внимание на туристическое снаряжение, которое еще можно будет выхватить со скидкой.

Май

В этот месяц покупайте товары для активного отдыха – палатки, велосипеды и тому подобное. Также можно приобрести красивый домашний текстиль.

Июнь

Первый месяц лета подходит для покупок одежды и обуви – шортов, купальников, сандалий. А еще можно приобрести технику для кухни или что-то для барбекю.

Июль

Родителям школьников стоит позаботиться о канцелярии заранее, чтобы не покупать все в последний момент. В июле начинается распродажа одежды и обуви из предыдущих коллекций, поэтому не упустите этот момент.

Август

В августе стоит присмотреться к бытовой технике. Можно покупать пылесосы, холодильники, а еще осеннюю одежду и обувь, который уже начнет появляться в магазинах.

Сентябрь

Эзотерики говорят, что в сентябре лучше всего делать крупные покупки – покупать автомобиль или квартиру.

Октябрь

В октябре можно приобрести гаджеты по акционным ценам. Также начинайте обращать внимание на праздничный декор для Хэллоуина.

Ноябрь

В это время обратите внимание на распродажи, которые стартуют в Черную пятницу. Это может быть что угодно – от техники, одежды до игрушек и подарков друзьями и родным к праздникам.

Декабрь

Последний месяц года подходит для покупок новогодних украшений, подарков или деликатесов для праздничного стола. В декабре начинается зимняя распродажа, поэтому на скидках можно найти немало хороших вещей.