Костюм в клетку –хит осени: изысканный образ от Кейт Миддлтон
- Кейт Миддлтон выбрала серый костюм в клетку от британского дизайнера Беллы Фрейд для своего последнего выхода.
- Ее образ завершили черный лонгслив, черные замшевые туфли-лодочки, золотые серьги-кольца с бриллиантами и колье с инициалами ее детей.
Кейт Миддлтон известна своей любовью к классическим и базовым вещам, поэтому для своего недавнего выхода она выбрала стильный серый костюм в клетку. Такой же много лет назад носила принцесса Диана.
Принцесса Уэльская является любимицей огромного количества поклонников, которые вдохновляются ее изысканными и элегантными выходами, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style. Кейт Миддлтон всегда делает ставку на простые фактуры и безупречный крой, поэтому продемонстрировала очередной красивый выход.
Как выглядела Кейт Миддлтон?
Знаменитость надела костюм британского дизайнера Беллы Фрейд. Кейт надела жакет и брюки серого цвета в клетку принц Уэльский. Клетчатый принт всегда был в моде, но этой осенью он является весьма актуальным.
Под жакет Кейт Миддлтон надела черный базовый лонгслив, который довершила черными замшевыми туфлями-лодочками. Знаменитость распустила волосы и уложила их в локоны, а свой образ дополнила золотыми серьгами-кольцами с бриллиантами и золотым колье с буквами G, C и L в честь первых инициалов ее детей.
Когда-то принцесса Диана также любила носить серые клетчатые костюмы, поэтому в ее архиве даже есть выход 1989 года в удлиненном жакете с золотыми пуговицами и массивными плечиками. Кейт Миддлтон повторила образ 36 лет спустя.
Такой образ принцессы Уэльской легко повторить, а для комфорта вместо туфель можно надеть лоферы.
Стильный образ Кейт Миддлтон / Фото Getty Inages
Какие жакеты носить осенью?
- Осенью в моду возвращаются жакеты из 80-х, которые являются универсальной частью гардероба и стильным выбором для разных случаев жизни.
- Среди популярных моделей этой осенью выделяются оверсайз жакеты, жакеты с акцентом на талии, замшевые жакеты, жакеты в клетку и жакеты с поясом.