Кейт Миддлтон известна своей любовью к классическим и базовым вещам, поэтому для своего недавнего выхода она выбрала стильный серый костюм в клетку. Такой же много лет назад носила принцесса Диана.

Принцесса Уэльская является любимицей огромного количества поклонников, которые вдохновляются ее изысканными и элегантными выходами, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style. Кейт Миддлтон всегда делает ставку на простые фактуры и безупречный крой, поэтому продемонстрировала очередной красивый выход.

Как выглядела Кейт Миддлтон?

Знаменитость надела костюм британского дизайнера Беллы Фрейд. Кейт надела жакет и брюки серого цвета в клетку принц Уэльский. Клетчатый принт всегда был в моде, но этой осенью он является весьма актуальным.

Под жакет Кейт Миддлтон надела черный базовый лонгслив, который довершила черными замшевыми туфлями-лодочками. Знаменитость распустила волосы и уложила их в локоны, а свой образ дополнила золотыми серьгами-кольцами с бриллиантами и золотым колье с буквами G, C и L в честь первых инициалов ее детей.

Когда-то принцесса Диана также любила носить серые клетчатые костюмы, поэтому в ее архиве даже есть выход 1989 года в удлиненном жакете с золотыми пуговицами и массивными плечиками. Кейт Миддлтон повторила образ 36 лет спустя.

Такой образ принцессы Уэльской легко повторить, а для комфорта вместо туфель можно надеть лоферы.



Стильный образ Кейт Миддлтон / Фото Getty Inages

Какие жакеты носить осенью?