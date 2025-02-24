Звезда "Сплетницы" надела платье от украинского бренда BEVZA: эффектный выход

Американская актриса и звезда сериала "Сплетница" Келли Разерфорд примерила на себе платье из экокожи от украинского дизайнера Светланы Бевзы. Голливудскую знаменитость даже называют послом украинской моды в мире, поскольку в ее коллекции есть множество вещей от различных дизайнеров.

Образы Келли Разерфорд состоят из нейтральных цветов – от белого до черного, от верблюжьего до слоновой кости, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу актрисы. Недавно актриса продемонстрировала ахроматический look в белом и черном цвете.

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Келли Разерфорд в платье BEVZA

Актриса выбрала для себя платье-фартук с открытой юбкой из экокожи. Купить такое платье в киевском ЦУМе можно за 18 тысяч гривен. Наряд знаменитость надела из коллекции 2024 года. Платье Келли соединила с белой футболкой, черными лакированными туфлями Мэри Джейн с тремя ремешками и дополнила сумкой Dior.

Чтобы создать расслабленный аутфит, актриса создала пучок на волосах и довершила выход черными солнцезащитными очками.

Добавим, что Келли Разерфорд является большой поклонницей платьев-вышиванок. В ее гардеробе есть наряды от украинских брендов Vita Kin, Etnodim, Yuliya Magdych, BOBKOVA, GASANOVA, Katimo.

Келли Резерфорд надела длинное платье из льна от бренда BOBKOVA. Этот наряд из коллекции весна/лето 2024 стоит 20 тысяч гривен.

Голливудская знаменитость имеет шубу от BAZHANE, платье от GUNIA Project, дубленку от KULAKOVSKY и еще много других вещей.

Актриса в коричневой дубленке с белой овчиной от украинского бренда KULAKOVSKY.