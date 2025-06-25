Звезда "Сплетницы" Келли Разерфорд надела вышиванку от украинского бренда Gunia Project

Одна из главных звезд сериала "Сплетница" Келли Разерфорд является самой ярой поклонницей украинских брендов. Знаменитость очень часто примеряет на себе вещи от украинских дизайнеров, а одним из самых любимых ее брендов – GUNIA Project.

Келли Разерфорд в очередной раз примерила на себе удивительную вещь от украинского бренда, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу актрисы.

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Знаменитая голливудская актриса в своем гардеробе имеет уже много вещей от GUNIA Project, основательницами которого являются Мария Гаврилюк и Наталья Каменская, которая является стилисткой первой леди Украины Елены Зеленской.

Образ Келли Разерфорд

Звезда "Сплетницы" сделала свое фирменное фото в зеркале, продемонстрировав новый образ. Перед камерой она предстала в белой рубашке с объемными рукавами за 9 тысяч гривен, которую дополнила кремовыми брюками и молочной обувью с квадратными каблуками.

Главной изюминкой образа стал фартук черного цвета с вышивкой, который также стоит 9 тысяч гривен. Аутфит звезда довершила массивными солнцезащитными очками с белой оправой.

Какие украинские бренды носит Келли Разерфорд

От бренда GUNIA Project Келли имеет вышитое платье с названием "Лукия". Силуэт создан по крою, типичным для Среднего Приднепровья, что на Киевщине.

На гала-концерт amfAR в городе Палм-Бич, что во Флориде, Келли Разерфорд красовалась в платье-вышиванке от Юлии Магдич.

В ее арсенале вещей есть макси-платье из льна от бренда BOBKOVA.

Также звезда позировала в коричневой дубленке от украинского дизайнера Артура Кулаковского.

В ее гардеробе также нашлось место для длинной дубленки от бренда BAZHANE.

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