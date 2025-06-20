Певица обожает женственные и элегантные фасоны, поэтому всегда подбирает для себя особые вещи, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Тины Кароль.

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Ранее визитной карточкой Тины Кароль была красная помада и локоны с пробором, а теперь звезда уже длительное время делает ставку на собранные волосы, которые идеально смотрятся с базовыми вещами и изысканным нарядом.

Новый образ Тины Кароль новый образ Тины Кароль

Исполнительница имеет безупречный вкус в выборе платьев, поэтому все приобретенные ею вещи имеют стильный и волшебный вид. Тина Кароль не боится экспериментировать, поэтому примерила откровенное и красивое платье от украинского бренда Nue.

Платье Coraline из весенне-летней коллекции 2025 года стоит более 33 тысячи гривен. Платье макси черного цвета имеет открытую спинку и вырезы с двух сторон. Наряд создан из струящегося трикотажа и дополнен объемным коралловым бра ручной работы из стразовой ткани.

Платье от украинского бренда является частью эксклюзивной коллекции, вдохновленной захватывающей красотой Мальдивских островов.

Свой образ Тина Кароль дополнила белыми босоножками. Она сделала фирменную прическу, заложив передние пряди волос назад, уложив их в локоны. Однако, как всегда, певица оставила маленькие пряди спереди, которые добавляют ее прическе особого шика.

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