Кэти Перри стала "королевой" Met Gala, но ее там не было: ИИ снова всех обманул

Этой ночью в Нью-Йорке состоялось масштабное модное событие Met Gala, которое собрало под одной крышей звезд первой величины. Мероприятие интересно тем, что попасть на него можно только по приглашению Анны Винтур – главного редактора Vogue. Она не пригласила на событие Кэти Перри, но певица все равно там была.

Фотографии Кэти Перри завирусились в сети, поскольку ее образ на модном событии был безупречным, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail. Но самое интересное то, что певицы на событии не было.

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Фото в роскошном образе сгенерировал искусственный интеллект, впрочем сделал это настолько умело, что некоторые даже и не поняли, что на кадрах вовсе не Кэти Перри.

Кэти Перри на Met Gala 2025

Сгенерированный образ Кэти Перри полностью соответствует дресс-коду мероприятия и теме которая вдохновлена книгой Моники Миллер "Рабы моды: черный дендизм и стиль черной диаспоральной идентичности".

На фото Кэти Перри предстала в черном обтягивающем платье из латекса с невероятным шлейфом. Сверху образ был довершен жакетом с вырезанным лифом и рукавом с латексной вставкой. Дополнили образ латексные перчатки.

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Сгенерированная ИИ Кэти Перри предстала с распущенными волосами и эффектным макияжем. Образ действительно был удивительным. Если же рассматривать его подробнее, то уже можно увидеть определенные неестественные черты лица или размытый низ платья.

В сети шутят, что Кэти Перри стала настоящей "королевой" Met Gala, наткнувшись на ее фото сделаны с помощью искусственного интеллекта.

В прошлом году певица также пропустила Met Gala, поэтому ее поклонники предположили, как бы она могла бы выглядеть, если бы таки попала на событие. Сгенерированная Кэти Перри на модном событии – это уже не новинка, впрочем многих сегодняшние фотографии удивили, поскольку пользователи не сразу поняли, что фото являются ненастоящими.