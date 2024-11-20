Made in Ukraine: Кэти Перри надела корсет и юбку от бренда FROLOV

Известная певица Кэти Перри засветилась в корсете и юбке от украинского бренда на концерте Сабрины Карпентер. Наряд выглядел невероятно и удачно подчеркивал стройную фигуру Кэти Перри.

В последнее время бренд Ивана Фролова довольно часто одевают мировые знаменитости, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Кэти Перри. Недавно в мини-платье от украинского бренда засветилась Рита Ора на шоу The Masked Singer, а теперь в вещах от FROLOV позировала Кэти Перри.

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Кэтти Перри надела наряды бренда FROLOV

Певица посетила концерт Сабрины Карпентер в Лос-Анджелесе. На событие Кэти Перри решила надеть голубой корсет и мини-юбку в складки с нюдовым кружевным материалом. Исполнительница выбрала вещи из весенней коллекции 2025 года, которые представлялись в рамках шоу Ivasyk в рамках Paris Fashion Week.

Голубой корсет с юбкой идеально подчеркивал талию певицы, а ботфорты черного цвета на каблуках добавили образу певицы особой эффектности.



Кэти Перри в вещах от бренда Frolov / Фото из инстаграма певицы



Кэти Перри в вещах от бренда Frolov / Фото из инстаграма певицы

Сама же Сабрина Карпентер является большой поклонницей украинского бренда FROLOV. Она очень часто примеряет на себе вещи от Ивана Фролова, которые являются частью ее концертных костюмов.

Кэтти Перри же в последний раз примерила от украинского бренда топ от украинского бренда Cultnaked, созданного дизайнером Мэри Фуртас из Львова. Тогда певица снялась в фотосессии для релиза шестого студийного альбома под названием "143".

Что известно о бренде FROLOV

Дизайнер Иван Фролов основал одноименный бренд в 2015 году. Наряды являются достаточно узнаваемыми, поскольку выделяются элегантностью и провокационными вырезами в форме сердец на платьях и корсетах.

Вещи Ивана Фролова балансируют между высокой модой и современным видением эстетики. Коллекции включают ручную работу, поэтому каждая вещь является уникальной. Одежду бренда носят мировые звезды, среди которых Бейонсе, Дуа Липа, Мадонна и многие другие.