Останнім часом бренд Івана Фролова досить часто одягають світові знаменитості, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Кеті Перрі. Нещодавно у мінісукні від українського бренду засвітилась Ріта Ора на шоу The Masked Singer, а тепер у речах від FROLOV позувала Кеті Перрі.

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Кетті Перрі одягнула вбрання бренду FROLOV

Співачка завітала на концерт Сабріни Карпентер у Лос-Анджелесі. На подію Кеті Перрі вирішила одягнути блакитний корсет та мініспідницю в складки з нюдовим мереживним матеріалом. Виконавиця обрала речі з весняної колекції 2025 року, які представлялися в рамках шоу Ivasyk в рамках Paris Fashion Week.

Блакитний корсет зі спідницею ідеально підкреслював талію співачки, а ботфорти чорного кольору на підборах додали образу співачки особливої ефектності.



Кеті Перрі в речах від бренду Frolov / Фото з інстаграму співачки



Кеті Перрі в речах від бренду Frolov / Фото з інстаграму співачки

Сама ж Сабріна Карпентер є великою прихильницею українського бренду FROLOV. Вона дуже часто приміряє на собі речі від Івана Фролова, які є частиною її концертних костюмів.

Кетті Перрі ж востаннє приміряла від українського бренду топ від українського бренду Cultnaked, створеного дизайнеркою Мері Фуртас зі Львова. Тоді співачка знялася у фотосесії для релізу шостого студійного альбому під назвою "143".

Що відомо про бренд FROLOV

Дизайнер Іван Фролов заснував однойменний бренд у 2015 році. Вбрання є досить впізнаваними, оскільки виділяються елегантністю та провокаційними вирізами у формі сердець на сукнях та корсетах.

Речі Івана Фролова балансують між високою модою та сучасним баченням естетики. Колекції включають ручну роботу, тож кожна річ є унікальною. Одяг бренду носять світові зірки, серед яких Бейонсе, Дуа Ліпа, Мадонна та багато інших.