Жемчужный маникюр: как выглядит самый популярный nail-тренд в мире

Несмотря на то, что осенью все делают ставку на маникюр в темных тонах, светлые оттенки – это классика, которая никогда не выйдет из моды. Многие мировые модницы уже успели продемонстрировать на себе любимый лак оттенка морского жемчуга.

Жемчужные ногти остаются одними из самых популярных и востребованных у многих женщин по всему миру, пишет Lady 24. Чтобы ногти были похожими на жемчужинки, девушки экспериментируют с втиркой, подбирают лак молочно-серого оттенка, или отдают предпочтение оттенкам желейки.

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Жемчужный маникюр – вечный тренд

Дизайн жемчужин является таким же актуальным, как белый цвет ногтей или французский маникюр, который считается классикой. Такие ногти выглядят довольно нежно и элегантно, поэтому станут альтернативой классическому френчу.

Белые и молочные ногти со временем могут надоедать, поэтому дальше в ход идут жемчужные ногти, которые отличаются от базового маникюра. Если скучаете по лету, то маникюр можно довершить небольшими жемчужинками. А чтобы сделать ногти интереснее, попробуйте вместо белых полосок во французском маникюре – сделать жемчужные.

Такие как глазурованные ногти станут прекрасным дополнением к классическим образам с тренчами, пальто, кожаными куртками или бомберами.



Стильный жемчужный маникюр / Фото Pinterest



Модный жемчужный маникюр / Фото Pinterest



Стильный жемчужный маникюр / Фото Pinterest



Стильный жемчужный маникюр / Фото Pinterest



Стильный жемчужный маникюр / Фото Pinterest

Чтобы воспроизвести такие ногти в домашних условиях, стоит всего лишь купить перламутровый лак. Долгое время он считался антитрендовым, впрочем именно такой молочный оттенок сможет полностью воспроизвести жемчужный маникюр. Особенно красиво такие ногти смотрятся на длинной, миндальной форме.