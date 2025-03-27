В эти дни красить волосы нельзя: народные приметы, которые нужно знать

Многие женщины регулярно окрашивают волосы. Эта процедура позволяет создавать новые интересные образы. Некоторые, например, красят волосы для того, чтобы скрыть седину.

Поскольку окрашивание является довольно распространенной процедурой, относительно него существует много интересных примет. Считается, что во время определенных дней красить волосы категорически нельзя. Ведь это можно привести к негативным последствиям, пишет 24 Канал.

Читайте также Известные мужчины, что красят волосы: их прически стали еще красивее

Какие есть приметы об окрашивании волос

Нельзя красить волосы на растущую Луну



В какие дни лучше избегать окрашивания волос / Фото Pexels

По народным приметам, красить волосы на растущую Луну не желательно. Считается, что в это время не следует менять свой вид, потому что новый образ или цвет может "не прижиться", и результат будет неудовлетворительным.

Это связано с тем, что растущая Луна ассоциируется с ростом и началом новых процессов. Соответственно, изменения, касающиеся внешнего вида, могут быть менее успешными.

Нельзя красить волосы в дни солнечного затмения

Существует поверье, что во время солнечного затмения окрашивание может привести к негативным последствиям, в частности, к быстрому выцветанию краски или повреждению волос. Считается, что в эти дни все изменения во внешнем виде могут повлечь непредсказуемые последствия, поэтому лучше всего избегать таких процедур.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Нельзя красить волосы во время Великого поста



В какие дни месяца не стоит красить волосы / Фото Pexels

В христианских традициях существует примета, запрещающая красить волосы в период Великого поста. Это связано с тем, что в это время человек должен сосредоточиться на духовном очищении, а не на изменении внешнего вида.

Нельзя красить волосы перед важными событиями

Еще одна популярная примета заключается в том, что не следует красить волосы непосредственно перед важными событиями или изменениями в жизни. Например, это не стоит делать перед свадьбой или новым началом. Народные верования утверждают, что такое изменение может привести к несчастливым событиям или неуспеху в этих начинаниях.