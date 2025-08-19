19 августа 2025 года исполняется 142 года со дня рождения всемирно известного дизайнера Коко Шанель. Она навсегда изменила представление о женском стиле.

Габриель "Коко" Шанель была новатором, которая упростила женский силуэт до минимализма, освободила женщин от корсетов и внедрила элементы мужского стиля в свои дизайны. Она первой использовала хлопковый джерси в женской одежде, создала "маленькое черное платье" и превратила твидовые жакеты и юбки в классический стиль, передает 24 Канал со ссылкой на Harper's BAZAAR.

Какие известные цитаты Коко Шанель?

Ее цитаты – это источник вдохновения, силы и уверенности, особенно для женщин. Острые высказывания модельера до сих пор актуальны и могут применяться в самых разных сферах жизни. От моды и красоты до любви и богатства – вот лучшие цитаты одной из самых мудрых женщин в истории:

"Женщина наиболее обнажена тогда, когда она безупречно одета".

"Элегантность – это умение отказаться от лишнего".

"Чтобы быть незаменимой, нужно быть другой".

"Я пью шампанское только в двух случаях: когда влюблена и когда не влюблена".

"Мода проходит, а стиль – вечен".

"Есть люди с деньгами, а есть богатые люди".

"Мода имеет две цели: комфорт и любовь. Когда она их достигает – появляется красота".

"Простота – основа настоящей элегантности".

"Я не занимаюсь модой. Я есть мода".

"Самый смелый поступок – это думать самостоятельно. Вслух".

"Можно быть очаровательной в тридцать, увлекательной в сорок и незабываемой – до конца жизни".

Коко Шанель – икона стиля, которая научила женщин элегантности / Фото Getty Images