Женщина, которая научила мир, что роскошь – это простота: самые сильные цитаты Коко Шанель
- Габриэль "Коко" Шанель была новаторкой, которая изменила женскую моду.
- Высказывания дизайнера, в частности такие, как "Элегантность – это умение отказаться от лишнего" и "Мода проходит, а стиль – вечный", является источником вдохновения и уверенности.
19 августа 2025 года исполняется 142 года со дня рождения всемирно известного дизайнера Коко Шанель. Она навсегда изменила представление о женском стиле.
Габриель "Коко" Шанель была новатором, которая упростила женский силуэт до минимализма, освободила женщин от корсетов и внедрила элементы мужского стиля в свои дизайны. Она первой использовала хлопковый джерси в женской одежде, создала "маленькое черное платье" и превратила твидовые жакеты и юбки в классический стиль, передает 24 Канал со ссылкой на Harper's BAZAAR.
Смотрите также Прием звездных стилистов, который делает образ совершенным: вы должны о нем знать
Какие известные цитаты Коко Шанель?
Ее цитаты – это источник вдохновения, силы и уверенности, особенно для женщин. Острые высказывания модельера до сих пор актуальны и могут применяться в самых разных сферах жизни. От моды и красоты до любви и богатства – вот лучшие цитаты одной из самых мудрых женщин в истории:
- "Женщина наиболее обнажена тогда, когда она безупречно одета".
- "Элегантность – это умение отказаться от лишнего".
- "Чтобы быть незаменимой, нужно быть другой".
- "Я пью шампанское только в двух случаях: когда влюблена и когда не влюблена".
- "Мода проходит, а стиль – вечен".
- "Есть люди с деньгами, а есть богатые люди".
- "Мода имеет две цели: комфорт и любовь. Когда она их достигает – появляется красота".
- "Простота – основа настоящей элегантности".
- "Я не занимаюсь модой. Я есть мода".
- "Самый смелый поступок – это думать самостоятельно. Вслух".
- "Можно быть очаровательной в тридцать, увлекательной в сорок и незабываемой – до конца жизни".
Коко Шанель – икона стиля, которая научила женщин элегантности / Фото Getty Images
- "Живешь только раз, поэтому стоит быть интересной".
- "Оденься небрежно – запомнят платье. Оденься безупречно – запомнят тебя".
- "Элегантность – это не новое платье".
- "Роскошь – это не противоположность бедности. Это противоположность пошлости".
- "Мода – не только в платьях. Она в небе, на улице, в идеях, в образе жизни, во всем, что происходит вокруг".
- "Отделка – это наука. Красота – это оружие. Скромность – это настоящая элегантность".
- "Женщина, которая состригает волосы, готовится изменить свою жизнь".
- "Женщина может быть слишком одета, но никогда – слишком элегантна".
- "Одевайся так, будто сегодня встретишь своего злейшего врага".
- "В двадцать ты имеешь лицо, которое дала природа. В тридцать – которое создала жизнь. А в пятьдесят – которое ты заслужила".
- "Женщина с хорошей обувью никогда не будет некрасивой".
- "Мне безразлично, что вы обо мне думаете. Я вообще о вас не думаю".
- "Меня не устраивала моя жизнь – поэтому я создала ее заново".
- "Когда грустно – накрась губы и атакуй".
- "Женщина, которая не пользуется духами, не имеет будущего".
- "Успех часто достигают те, кто не знает, что потерпеть поражение – неизбежно".
- "Лучший цвет – тот, который подходит именно тебе".
- "Если понимаешь, что мужчины – это большие дети, ты знаешь о них все".
- "Не трать время на стук в стену, надеясь, что она станет дверью".
- "Девушка должна быть двумя вещами: утонченной и неповторимой".
- "Если вы хотите иметь то, чего никогда не имели, вам придется делать то, чего вы никогда не делали".
- "Выбирая аксессуары, снимите то, что надели последним".
- "Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет".
- "Настоящая женственность не зависит от моды, она вечна".
- "Красота начинается в момент, когда вы решаете быть собой".