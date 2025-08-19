Габриель "Коко" Шанель была новатором, которая упростила женский силуэт до минимализма, освободила женщин от корсетов и внедрила элементы мужского стиля в свои дизайны. Она первой использовала хлопковый джерси в женской одежде, создала "маленькое черное платье" и превратила твидовые жакеты и юбки в классический стиль, передает 24 Канал со ссылкой на Harper's BAZAAR.

Какие известные цитаты Коко Шанель?

Ее цитаты – это источник вдохновения, силы и уверенности, особенно для женщин. Острые высказывания модельера до сих пор актуальны и могут применяться в самых разных сферах жизни. От моды и красоты до любви и богатства – вот лучшие цитаты одной из самых мудрых женщин в истории:

  • "Женщина наиболее обнажена тогда, когда она безупречно одета".
  • "Элегантность – это умение отказаться от лишнего".
  • "Чтобы быть незаменимой, нужно быть другой".
  • "Я пью шампанское только в двух случаях: когда влюблена и когда не влюблена".
  • "Мода проходит, а стиль – вечен".
  • "Есть люди с деньгами, а есть богатые люди".
  • "Мода имеет две цели: комфорт и любовь. Когда она их достигает – появляется красота".
  • "Простота – основа настоящей элегантности".
  • "Я не занимаюсь модой. Я есть мода".
  • "Самый смелый поступок – это думать самостоятельно. Вслух".
  • "Можно быть очаровательной в тридцать, увлекательной в сорок и незабываемой – до конца жизни".

Коко шанель

Коко Шанель – икона стиля, которая научила женщин элегантности / Фото Getty Images

  • "Живешь только раз, поэтому стоит быть интересной".
  • "Оденься небрежно – запомнят платье. Оденься безупречно – запомнят тебя".
  • "Элегантность – это не новое платье".
  • "Роскошь – это не противоположность бедности. Это противоположность пошлости".
  • "Мода – не только в платьях. Она в небе, на улице, в идеях, в образе жизни, во всем, что происходит вокруг".
  • "Отделка – это наука. Красота – это оружие. Скромность – это настоящая элегантность".
  • "Женщина, которая состригает волосы, готовится изменить свою жизнь".
  • "Женщина может быть слишком одета, но никогда – слишком элегантна".
  • "Одевайся так, будто сегодня встретишь своего злейшего врага".
  • "В двадцать ты имеешь лицо, которое дала природа. В тридцать – которое создала жизнь. А в пятьдесят – которое ты заслужила".
  • "Женщина с хорошей обувью никогда не будет некрасивой".
  • "Мне безразлично, что вы обо мне думаете. Я вообще о вас не думаю".
  • "Меня не устраивала моя жизнь – поэтому я создала ее заново".
  • "Когда грустно – накрась губы и атакуй".
  • "Женщина, которая не пользуется духами, не имеет будущего".
  • "Успех часто достигают те, кто не знает, что потерпеть поражение – неизбежно".
  • "Лучший цвет – тот, который подходит именно тебе".
  • "Если понимаешь, что мужчины – это большие дети, ты знаешь о них все".
  • "Не трать время на стук в стену, надеясь, что она станет дверью".
  • "Девушка должна быть двумя вещами: утонченной и неповторимой".
  • "Если вы хотите иметь то, чего никогда не имели, вам придется делать то, чего вы никогда не делали".
  • "Выбирая аксессуары, снимите то, что надели последним".
  • "Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет".
  • "Настоящая женственность не зависит от моды, она вечна".
  • "Красота начинается в момент, когда вы решаете быть собой".