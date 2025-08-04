В воскресенье или любой другой христианский праздник, в церковь нужно одеваться скромно и опрятно, пишет 24 Канал. Рекомендуется избегать откровенных и ярких вещей, выбрав наряд, покрывающий плечи, колени и декольте.

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Как одеться на Спаса в церковь?

Женщины могут идти в светлом платье сдержанных цветов – белом, бежевом или пастельном. Кроме платья в церковь подходит юбка ниже колен, которую стоит совместить с легкой блузой или рубашкой.

Сейчас очень популярны вышиванки, поэтому вполне подойдет вышитая рубашка, которая удачно стилизуется со штанами и юбками. Также можно примерить платье-вышиванку с босоножками или балетками.

В большинстве храмов женщины в старшем возрасте надевают платок на голову. В церковь обычно не делают макияж, или же только слегка тонируют лицо и подкрашивают тушью ресницы.

Мужчины на Спаса могут одевать вышиванку или рубашку со штанами. Для молодых ребят подойдет базовая белая футболка без воротника или классическое поло. К футболке можно выбрать базовые голубые джинсы.

В церковь не стоит носить вещи с открытыми плечами, платья или юбки в длине мини и прозрачные ткани. В корзине на Спаса должны быть яблоки, груши, виноград, сливы, персики, нектарины или абрикосы.