У неділю чи будь-яке інше християнське свято, до церкви потрібно одягатися скромно та охайно, пише 24 Канал. Рекомендовано уникати відвертих та яскравих речей, обравши вбрання, що покриває плечі, коліна та декольте.

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Як одягнутися на Спаса до церкви?

Жінки можуть йти у світлій сукні стриманих кольорів – білій, бежевій чи пастельній. Крім сукні до церкви підходить спідниця нижче колін, яку варто поєднати з легкою блузою чи сорочкою.

Зараз дуже популярними є вишиванки, тому цілком підійде вишита сорочка, яка вдало стилізується зі штанами та спідницями. Також можна приміряти сукню-вишиванку з босоніжками чи балетками.

У більшості храмів жінки у старшому віці одягають хустку на голову. До церкви зазвичай не роблять макіяж, або ж лише легенько тонують обличчя та підфарбовують тушшю вії.

Чоловіки на Спаса можуть одягати вишиванку чи сорочку зі штанами. Для молодих хлопців підійде базова біла футболка без коміра чи класичне поло. До футболки можна обрати базові блакитні джинси.

До церкви не варто носити речі з відкритими плечима, сукні чи спідниці в довжині міні та прозорі тканини. У кошику на Спаса повинні бути яблука, груші, виноград, сливи, персики, нектарини чи абрикоси.