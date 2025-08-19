Габрієль "Коко" Шанель була новаторкою, яка спростила жіночий силует до мінімалізму, звільнила жінок від корсетів і впровадила елементи чоловічого стилю у свої дизайни. Вона першою використала бавовняний джерсі у жіночому одязі, створила "маленьку чорну сукню" та перетворила твідові жакети й спідниці на класичний стиль, передає 24 Канал із посиланням на Harper's BAZAAR.

Які відомі цитати Коко Шанель?

Її цитати – це джерело натхнення, сили та впевненості, особливо для жінок. Гострі висловлювання модельєрки досі актуальні й можуть застосовуватись у найрізноманітніших сферах життя. Від моди й краси до кохання та багатства – ось найкращі цитати однієї з наймудріших жінок в історії:

  • "Жінка найбільш оголена тоді, коли вона бездоганно вбрана".
  • "Елегантність – це вміння відмовитися від зайвого".
  • "Щоб бути незамінною, потрібно бути іншою".
  • "Я п'ю шампанське лише в двох випадках: коли закохана і коли не закохана".
  • "Мода минає, а стиль – вічний".
  • "Є люди з грошима, а є багаті люди".
  • "Мода має дві мети: комфорт і любов. Коли вона їх досягає – з'являється краса".
  • "Простота – основа справжньої елегантності".
  • "Я не займаюся модою. Я є мода".
  • "Найсміливіший вчинок – це думати самостійно. Вголос".
  • "Можна бути чарівною у тридцять, захопливою у сорок і незабутньою – до кінця життя".

Коко шанель

Коко Шанель – ікона стилю, яка навчила жінок елегантності / Фото Getty Images

  • "Живеш лише раз, тож варто бути цікавою".
  • "Одягнись недбало – запам'ятають сукню. Одягнись бездоганно – запам'ятають тебе".
  • "Елегантність – це не нова сукня".
  • "Розкіш – це не протилежність бідності. Це протилежність вульгарності".
  • "Мода – не лише в сукнях. Вона в небі, на вулиці, в ідеях, у способі життя, у всьому, що відбувається навколо".
  • "Оздоба – це наука. Краса – це зброя. Скромність – це справжня елегантність".
  • "Жінка, яка зістригає волосся, готується змінити своє життя".
  • "Жінка може бути занадто вбрана, але ніколи – занадто елегантна".
  • "Одягайся так, ніби сьогодні зустрінеш свого найзапеклішого ворога".
  • "У двадцять ти маєш обличчя, яке дала природа. У тридцять – яке створило життя. А в п'ятдесят – яке ти заслужила".
  • "Жінка з гарним взуттям ніколи не буде некрасивою".
  • "Мені байдуже, що ви про мене думаєте. Я взагалі про вас не думаю".
  • "Мене не влаштовувало моє життя – тож я створила його заново".
  • "Коли сумно – нафарбуй губи й атакуй".
  • "Жінка, яка не користується парфумами, не має майбутнього".
  • "Успіх часто досягають ті, хто не знає, що зазнати поразки – неминуче".
  • "Найкращий колір – той, який пасує саме тобі".
  • "Якщо розумієш, що чоловіки – це великі діти, ти знаєш про них усе".
  • "Не витрачай час на стукіт у стіну, сподіваючись, що вона стане дверима".
  • "Дівчина має бути двома речами: витонченою й неповторною".
  • "Якщо ви хочете мати те, чого ніколи не мали, вам доведеться робити те, чого ви ніколи не робили".
  • "Вибираючи аксесуари, зніміть те, що одягнули останнім".
  • "Піклуючись про красу, треба починати з серця і душі, інакше жодна косметика не допоможе".
  • "Справжня жіночність не залежить від моди, вона вічна".
  • "Краса починається в момент, коли ви вирішуєте бути собою".