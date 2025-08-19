Габрієль "Коко" Шанель була новаторкою, яка спростила жіночий силует до мінімалізму, звільнила жінок від корсетів і впровадила елементи чоловічого стилю у свої дизайни. Вона першою використала бавовняний джерсі у жіночому одязі, створила "маленьку чорну сукню" та перетворила твідові жакети й спідниці на класичний стиль, передає 24 Канал із посиланням на Harper's BAZAAR.

Які відомі цитати Коко Шанель?

Її цитати – це джерело натхнення, сили та впевненості, особливо для жінок. Гострі висловлювання модельєрки досі актуальні й можуть застосовуватись у найрізноманітніших сферах життя. Від моди й краси до кохання та багатства – ось найкращі цитати однієї з наймудріших жінок в історії:

"Жінка найбільш оголена тоді, коли вона бездоганно вбрана".

"Елегантність – це вміння відмовитися від зайвого".

"Щоб бути незамінною, потрібно бути іншою".

"Я п'ю шампанське лише в двох випадках: коли закохана і коли не закохана".

"Мода минає, а стиль – вічний".

"Є люди з грошима, а є багаті люди".

"Мода має дві мети: комфорт і любов. Коли вона їх досягає – з'являється краса".

"Простота – основа справжньої елегантності".

"Я не займаюся модою. Я є мода".

"Найсміливіший вчинок – це думати самостійно. Вголос".

"Можна бути чарівною у тридцять, захопливою у сорок і незабутньою – до кінця життя".

Коко Шанель – ікона стилю, яка навчила жінок елегантності / Фото Getty Images