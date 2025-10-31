На Геловін діти можуть виглядати по різному – в класичних звичних образах чи переодягнутися в героїв з фільмів, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Collen Brown.

Свято Геловіну досить поширене в США й країнах Європи, однак з року в рік воно набирає популярності у нас. Якщо ви ще не придумали, як одягнути свою дитину в це веселе свято – пропонуємо переглянути найцікавіші ідеї.

Який образ обрати дітям на Геловін?

На Геловін часто приміряють образ Джокера. Потрібно лише зробити схожий грим та приміряти червоний костюм чи сукню.



Образи для дітей на Геловін / Фото з тіктоку

Дівчаткам, які люблять чорні сукні можна обрати образ Венздей Аддамс. Достатньо приміряти чорну сукню з білим комірцем, мати серйозний вираз обличчя й заплести дві косички. Це перевтілення є дуже легким та простим.



Образи для дітей на Геловін / Фото з тіктоку

Костюм відьми – це класика, яка ніколи не виходить з моди. Для створення аутфіту потрібна чорна сукня, гострий капелюх, чарівна паличка чи мітла.



Образи для дітей на Геловін / Фото з тіктоку

Також на Геловін можна перетворитися у бешкетницю Гарлі Квін. Пасма волосся можна зафарбувати змивною фарбою, одягнути блискучі шорти та спортивну кофту. Серед головних деталей – не забудьте про бейсбольну биту, два хвостики вгорі та намальоване сердечко на обличчі.



Образи для дітей на Геловін / Фото з тіктоку

Цікавий вигляд має образ чорного ангела. Одягніть чорний гольф та спідницю й поєднайте з чорними крилами. Блискітки можна використати в якості декорування аутфіту на обличчі.



Образи для дітей на Геловін / Фото з тіктоку

Ефектний вигляд має костюм скелета. Потрібно лише зробити грим на обличчі або одягнути маску. Образ можна зробити самостійно, а підійде він однаково хлопчикам чи дівчаткам.



Образи для дітей на Геловін / Фото з тіктоку

Найчастіше на Геловін обирають костюм клоуна Пеніввайза з фільму "Воно". На тікток-сторінці блогера Kenzie показано, як можна ще цікаво виглядати. Потрібно нанести на обличчя білий грим, зробити фірмову усмішку й тримати в руках червону кульку. Але слідкуйте за тим, щоб образ був святковим, а не лякав інших.

Як ще можна виглядати на Геловін?