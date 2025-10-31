На Хэллоуин дети могут выглядеть по разному – в классических привычных образах или переодеться в героев из фильмов, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Collen Brown.

Читайте также Нужна только вилка и фольга: как сделать жуткий макияж на Halloween

Праздник Хэллоуина достаточно распространен в США и странах Европы, однако из года в год он набирает популярность у нас. Если вы еще не придумали, как одеть своего ребенка в этот веселый праздник – предлагаем посмотреть самые интересные идеи.

Какой образ выбрать детям на Хэллоуин?

На Хэллоуин часто примеряют образ Джокера. Нужно только сделать похожий грим и примерить красный костюм или платье.



Образы для детей на Хэллоуин / Фото с тиктока

Девочкам, которые любят черные платья можно выбрать образ Венздей Аддамс. Достаточно примерить черное платье с белым воротничком, иметь серьезное выражение лица и заплести две косички. Это перевоплощение является очень легким и простым.



Образы для детей на Хэллоуин / Фото с тиктока

Костюм ведьмы – это классика, которая никогда не выходит из моды. Для создания аутфита нужно черное платье, острая шляпа, волшебная палочка или метла.



Образы для детей на Хэллоуин / Фото с тиктока

Также на Хэллоуин можно превратиться в озорницу Харли Квинн. Пряди волос можно закрасить смываемой краской, одеть блестящие шорты и спортивную кофту. Среди главных деталей – не забудьте о бейсбольной бите, два хвостика вверху и нарисованное сердечко на лице.



Образы для детей на Хэллоуин / Фото с тиктока

Интересный вид имеет образ черного ангела. Наденьте черный гольф и юбку и сочетайте с черными крыльями. Блестки можно использовать в качестве декорирования аутфита на лице.



Образы для детей на Хэллоуин / Фото с тиктока

Эффектный вид имеет костюм скелета. Нужно только сделать грим на лице или одеть маску. Образ можно сделать самостоятельно, а подойдет он одинаково мальчикам или девочкам.



Образы для детей на Хэллоуин / Фото с тиктока

Чаще всего на Хэллоуин выбирают костюм клоуна Пениввайза из фильма "Оно". На тикток-странице блогера Kenzie показано, как можно еще интересно выглядеть. Нужно нанести на лицо белый грим, сделать фирменную улыбку и держать в руках красный шарик. Но следите за тем, чтобы образ был праздничным, а не пугал других.

Образ клоуна из фильма "Оно": смотрите видео

Как еще можно выглядеть на Хэллоуин?