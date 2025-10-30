Геловінський макіяж досить різноманітний, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Alexandra Claudia. Можна створювати довгі стрілки з поєднанням блискіток, фарбувати штучну кров чи робити страхітливий відьомський мейк.

Читайте також Зачіска "Кажан" на Геловін: повторіть милі хвостики з інстаграму за 15 хвилин

Для святкової фотосесії не обов’язково вдаватися до послуг гримера, оскільки створити макіяж цілком можна самостійно. Найчастіше більшість обирають для себе на Геловін шрами на обличчі, павутинки чи макіяж з улюблених фільмів жахів.

Та навіть якщо ви не збираєтеся святкувати Геловін, можна просто потішити себе святковим мейком. Ми зібрали туторіал найлегшим макіяжем, який виглядає доволі лякливо й ефектно.

Який макіяж зробити на Геловін?

Макіяж з виделкою

Щоб зробити шрами на обличчі, нанесіть фарбу на зубці виделки й прикладіть її до щоки. Далі тоненькою кісточкою пройдіться по лініях, а тоді додайте іншим пензликом трохи чорного відтінку, щоб створити природний ефект зачепеної крові. Для ще більшого страхітливого ефекту, вмокніть об’ємний пензлик у фарбу й зробіть набриск на щоці.

Макіяж з фольгою

На звичайну алюмінієву фольгу нанесіть червону помаду. Перед цим фольгу треба дещо розім’яти, щоб вона стала текстурною. Прикладіть її до обличчя, щоб відкласти відпечаток, а тоді тонким пензликом промалюйте кілька шрамів червоного кольору з додаванням чорної фарби.

Макіяж з ниткою

На звичайну нитку нанесіть фарбу, а тоді прикладіть її до обличчя таким чином, щоб вийшли порізи, а задля ефекту додатково проведіть пензликом.

Як зробити страхітливий макіяж: дивіться відео

Блогерка Ембла Вігум показала також легкий макіяж у своєму тіктоці. Вона за допомогою зубної палички зробила вертикальні смужки на обличчі чорною фарбою, а тоді з'єднала їх вертикальною смужкою, а для кращого ефекту – розтушувала.

Як зробити самостійно макіяж на Геловін: дивіться відео

Який манікюр зробити на Геловін?