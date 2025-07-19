Найлегшим для повторення є прийом, що полягає у грі з кольорами. Цей метод допоможе будь-який образ зробити цілісним та довершеним, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Як зробити образ таким же як у світових зірок?

Саме match між кольором нігтів та помадою допоможе створити гармонійний образ. Неважливо, це пастельні чи яскраві відтінки.

Якщо ви хочете зробити акцент у образі, то варто обрати колір, який привертає увагу. Саме так доволі часто робить Селена Гомес. Співачка любить використовувати червону помаду та лак в тон.

Можна обирати і зовсім невиразне поєднанн, на перший погляд. Так робить Дженіфер Лопез. Її нюд виглядає по-справжньому "дорого" і водночас стримано.

Таку комбінацію можна створити не тільки через пару: помада та лак. Також гарно будуть поєднуватись:

лак для нігтів та тіні (особливо, якщо ви хочете зробити акцентом якийсь екстравагантний колір);

аксесуари та тіні;

рум'яна та манікюр.

Зверніть увагу! Також можна "гратись" з текстурами. Наприклад, поєднати блиск на губах з глянцевим покриттям на нігтях.