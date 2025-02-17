По цене трех квартир: "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях шокировала количеством брендовых сумок

Анна Неплях имеет слабость к брендовым сумкам, поэтому неоднократно уже хвасталась ими в своем инстаграме перед подписчиками. Недавно в программе "Найкраща оселя" она не только рассказала о своем доме, но и показала гардероб и похвасталась коллекцией сумок.

Арсенал титулованной красавицы, которая одержала победу в конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная" насчитывает более 45 сумок, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал телеканала "Тет".

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Среди этих сумок бренды Dior, Hermes, Bulgari, Chanel, Prada, Celine, Dolce&Gabbana, Valentino, Bottega Veneta, The Row, Belenciaga и многие другие.

Неплях отметила, что одной из любимых сумок считает классику – сумку Hermes Birkin в черном цвете. Девушка отметила, что стоимость такой сумки составляет 20 тысяч долларов.

Девушка подытожила, что весь гардероб из сумок составляет примерно 120 тысяч долларов. Участница шоу пошутила, что у Ани дома коллекция из брендовых аксессуаров, за которые в Ивано-Франковске можно бы было купить 3 квартиры.

Коллекция дорогих сумок Неплях: смотрите видео

Среди коллекции Анны Неплях мы заметили коричневую сумку от Hermes, которую модель разрисовала красками, выразив свой протест против вражеской страны. Одну из самых дорогих сумок в мире Анна раскрасила словами "Make Love not war" (Любите, а не воюйте), а на другой стороне написала "Russia is a terrorist state" (Россия является государством-террористом).

Кроме этих слов Анна раскрасила сумку красными пятнами, которые символизируют человеческую кровь и запятнанную красную руку, что отражает каждого россиянина, который поддерживает войну в Украине.

В одном из своих интервью инфлюенсерка рассказала, что первую свою сумку купила в 13 лет и с тех пор началась ее любовь к этим аксессуарам. Уже в сознательном возрасте в ее гардеробе появилась первая брендовая сумка-тоут Belenciaga neo classic из питоновой кожи, а дальше коллекция только начала расти.