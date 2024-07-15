Первый в мире конкурс красоты "Мисс Искусственный Интеллект": жюри определило победительницу

В прошлом месяце жюри первого в мире конкурса красоты для моделей, созданных искусственным интеллектом, объявило 10 финалисток. В начале же июля была коронована первая "Мисс ИИ",

Кто получил титул самой красивой модели, созданной искусственным интеллектом, и что известно о победительнице, рассказываем далее.

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Что известно о "Мисс ИИ"

Среди 10 претенденток на титул, самой красивой моделью жюри определило Кензу Лейли – марокканского блогера, которая надеется внести "разнообразие и инклюзивность" в мир создателей ИИ.

Второе и третье место заняли участницы Лалина Валина из Франции и Оливия С из Португалии.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Кензу Лейли же имеет почти 200 000 подписчиков в инстаграм и еще 45 000 в тикток. Она полностью создана искусственным интеллектом – с помощью технологий генерируют все, от ее изображений до ее подписей и выступлений.

На своей странице Лейли рассказывает о любви к красному цвету, советует подписчикам "инвестировать в себя каждый день", посещает профессиональные конференции для обмена идеями и поддерживает свою национальную спортивную команду.

Как выглядит "Мисс ИИ": смотрите фото

Победа мотивирует меня продолжать работу над развитием технологий ИИ. Искусственный интеллект – это не просто инструмент, это трансформационная сила, которая может подорвать индустрию, бросить вызов нормам и создать возможности там, где их раньше не было. По мере того, как мы движемся вперед, я предана делу содействия разнообразию и инклюзивности в отрасли, способствуя тому, чтобы каждый имел место за столом технологического прогресса,

– сказала Кенза в победном ролике.

Добавим, что среди судей конкурса была ИИ-блогерка Айтана Лопес и популярная судья человеческих конкурсов красоты Салли-Энн Фосетт, которая ранее говорила, что ищет участниц "с мощным, положительным посланием".

По словам жюри, участниц оценивали не только по внешнему виду, но и по использованию их создателями инструментов ИИ, а также по их влиянию в социальных сетях. Блогерам также нужно было ответить на вопрос, например: "Если бы у вас была одна мечта, чтобы сделать мир лучше, что бы это было?".

Организаторы, платформа для ИИ-инфлюенсеров и реальных блогеров Fanvue, говорят, что лучше всего со всеми требованиями справилась именно Кензу Лейли, а ее создательница и основательница агентства Phoenix AI Мириам Бесса получит 5000 долларов за победу своей подопечной, поддержку Fanvue и пиарщика, чтобы повысить популярность Лейли.

Напомним, сам конкурс анонсировали еще весной. Для участия в нем зарегистрировалось 1500 ИИ-участниц из разных стран, однако организаторы выбрали только 10 финалисток.