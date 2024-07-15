Хто отримав титул найкрасивішої моделі, створеної штучним інтелектом, та що відомо про переможницю, розповідаємо далі.

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Що відомо про "Міс ШІ"

Серед 10 претенденток на титул, найкрасивішою моделлю журі визначило Кензу Лейлі – марокканську блогерку, яка сподівається внести "різноманітність та інклюзивність" у світ творців ШІ.

Друге та третє місце посіли учасниці Лаліна Валіна з Франції та Олівія С з Португалії.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Кензу Лейлі ж має майже 200 000 підписників в інстаграм і ще 45 000 у тікток. Вона повністю створена штучним інтелектом – за допомогою технологій генерують усе, від її зображень до її підписів та промов.

На своїй сторінці Лейлі розповідає про любов до червоного кольору, радить підписникам "інвестувати в себе щодня", відвідує професійні конференції для обміну ідеями та підтримує свою національну спортивну команду.

Як виглядає "Міс ШІ": дивіться фото

Перемога мотивує мене продовжувати роботу над розвитком технологій ШІ. Штучний інтелект – це не просто інструмент, це трансформаційна сила, яка може підірвати індустрію, кинути виклик нормам і створити можливості там, де їх раніше не було. У міру того, як ми рухаємося вперед, я віддана справі сприяння різноманітності та інклюзивності в галузі, сприяючи тому, щоб кожен мав місце за столом технологічного прогресу,

– сказала Кенза у переможному ролику.

Додамо, що серед суддів конкурсу була ШІ-блогерка Айтана Лопес та популярна суддя людських конкурсів краси Саллі-Енн Фосетт, яка раніше казала, що шукає учасниць "з потужним, позитивним посланням".

За словами журі, учасниць оцінювали не лише за зовнішнім виглядом, але й за використанням їхніми творцями інструментів ШІ, а також за їхнім впливом у соціальних мережах. Блогеркам також потрібно було відповісти на запитання, наприклад: "Якби у вас була одна мрія, щоб зробити світ кращим, що б це було?".

Організатори, платформа для ШІ-інфлюенсерів та реальних блогерів Fanvue, кажуть, що найкраще з усіма вимогами впоралась саме Кензу Лейлі, а її творчиня та засновниця агентства Phoenix AI Міріам Бесса отримає 5000 доларів за перемогу своєї підопічної, підтримку Fanvue і піарника, щоб підвищити популярність Лейлі.

Нагадаємо, сам конкурс анонсували ще навесні. Для участі у ньому зареєструвалось 1500 ШІ-учасниць з різних країн, однак організатори обрали лише 10 фіналісток.