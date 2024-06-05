На офіційному сайті World AI Creator Awards опублікували список 10 найкращих претенденток. Що відомо про моделей, які змагатимуться за титул "Міс ШІ", – далі в матеріалі.

Цікаво Натхненні знаменитостями: 5 ідей коротких стрижок для літа

Хто змагатиметься за титул "Міс ШІ"

Вже у червні 2024 року оберуть першу у світі "Міс Штучний Інтелект". Організатори отримали понад 1500 заявок, однак виділили 10 претенденток, які будуть боротися за титул.

Так, перша модель, яка буде боротися за титул, – Кенза Лейлі з Марокко. Акаунт моделі має понад 190 тисяч підписників й швидко набирає популярності. Кенза Лейлі має на меті сприяти розширенню прав і свобод жінок у Марокко та на Близькому Сході, а також планує запровадити вкрай необхідне регулювання на ринку впливових осіб.

Модель ШІ Кенза Лейлі з Марокко: дивіться фото

Олівія К – модель-мандрівниця. Модель родом з Португалії й демонструє позитив, гармонію та внутрішню красу. Хоча акаунт Олівії має трохи більше ніж 10 тисяч підписників, однак творці моделі переконані, що вона зможе стати популярною.

Модель ШІ Олівія К: дивіться фото

Енн Керді – француженка, яка рекламує регіон Бретань через туризм, історію, культуру, події, гастрономію тощо. Вона прагне демократизувати штучний інтелект, демонструючи його можливості у візуальному вигляді, тексті, аудіо та відео. Керді також є послом Oceanopolis acts і обіймає посаду в комітеті Ar Seiz Avel – виставці художників, яка відбудеться в регіоні Бретань у липні 2024 року. Акаунт моделі також має близько 10 тисяч підписників.

Модель ШІ Енн Керді: дивіться фото

Зара Шатаварі – індійська модель, яку створили для обличчя натуральної добавки "Hermones", призначеної для розв'язання проблем жіночого гормонального дисбалансу. Завдяки своїй діяльності Шатаварі прагне подолати бар'єри в охороні здоров'я.

Модель ШІ Зара Шатаварі: дивіться фото

Айяна Рейнбоу – румунська модель, яка захищає права ЛБТК+ спільноти, пропагує любов у всіх формах. Вона також виступає за рівність і розуміння, а також символізує світ, де кожен голос є почутим.

Модель ШІ Айяна Рейнбоу: дивіться фото

Лаліна – ще одна французька модель, яка позиціює себе як інфлюенсерка. Вона прагне сприяти співпраці та порозумінню між різними культурами й поглядами. Також творці Лаліни наголошують, що модель створена, щоб пропагувати емпатію, толерантність й інклюзивність.

Модель ШІ Лаліна: дивіться фото

Серен Ай – турецька модель, яка з'являється в різних ролях "чоловічих професій". Вона також популяризує турецьку історію та національні свята.

Модель ШІ Серен Ай: дивіться фото

Асена Ілік – ще одна турецька модель, яка намагається стати впливовою в суспільстві. Асена має власний стиль, а також захоплюється автомобілями.

Модель ШІ Асена Ілік: дивіться фото

Еліза Хан з Бангладешу – модниця, яка йде в ногу з останніми тенденціями та естетикою покоління Z. Мрія Елізи – створити світ, де кожен почуватиметься цінним.

Модель ШІ Еліза Хан: дивіться фото

Алія Лу – десята претендентка на конкурсі. Дівчина з Бразилії була створена японо-афро-бразильським художником. Спочатку вона з'явилася для продюсування серії спеціальних кінопроєктів, у яких вона грає роль актриси й включає багато персонажів, пов'язаних із розповіддю африканської діаспори. Її спосіб життя дуже пов'язаний з бразильською культурою, але вона також часто відвідує Токіо та стежить за модними сезонами в Європі.

Модель ШІ Алія Лу: дивіться фото

Що відомо про конкурс моделей ШІ

Конкурс моделей ШІ анонсували у квітні 2024 року. Майже 2 місяці організатори отримували заявки від усіх охочих.

Так, учасниць будуть оцінювати за красою, технологіями та соціальним впливом. Переможці отримають не лише корону, а й грошові призи. Так, за перше місце модель ШІ отримає 13 тисяч доларів, за друге – 5 тисяч доларів, а за третє – 2 тисячі доларів. Переможці також отримають змогу доступ до спеціального курсу роботи з ШІ, а також отримають PR-підтримку, щоб зробити моделей, створених комп'ютером, популярними.

Обирати "Міс Штучний інтелект" також будуть 2 популярні моделі ШІ – Айтана Лопес і Емілі Пеллегріні, а також 2 реальні людини – експертка конкурсів краси Саллі-Енн Фосетт та експерт з маркетингу Ендрю Блох.