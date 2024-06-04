Які короткі стрижки та зачіски цього літа обирають знаменитості та якими образами надихнутися перед тим, як вирушати в перукарню, розповідаємо далі.

До теми Головна зачіска літа: як зробити елегантний пучок за лічені хвилини

Темне та об'ємне каре Сідні Свіні

Сідні Свіні перейшла на темну сторону з чорним та доволі об'ємним каре. Її важкий та довгий чубчик є сміливою деталлю, яка обов’язково створить трохи тіні цього літа, тож цю стрижку довжиною до плечей можна розглянути, якщо ви хочете виділятися та все ще не проти зібрати волосся в маленький хвіст або пучок.

Як виглядає стрижка Сідні Свіні: дивіться фото

Кучерява стрижка піксі Джулії Гарнер

Американська акторка Джулія Гарнер – чудове джерело натхнення для тих із, хто має кучеряве волосся. Вона змушує свої локони працювати за будь-якої довжини, навіть зі стрижкою піксі.

Як виглядає зачіска Джулії Гарнер: дивіться фото

Довгий ретро-боб Емми Стоун

Довжина боба Емми Стоун добре підходить для модної зачіски 60-х років з кінцями, завернутими від обличчя. Щоб отримати схожий образ, достатньо обрати середню довжину стрижки, а потім при сушінні феном підкручувати волосся від обличчя.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Як виглядає стрижка Емми Стоун: дивіться фото

А-силуетний боб Меган Фокс

Цей короткий боб-трапеція ідеально підходить для форми обличчя, схожої на ту, що має Меган Фокс. Кінці волосся повторюватимуть кут лінії щелепи та вилиць, створюючи надзвичайний і гармонійний ефект.

Як виглядає стрижка Меган Фокс: дивіться фото

М'який силует від Гейлі Бібер

Гострі кути у зачісках пасують не всім, і це добре знає Гейлі Бібер. Для себе вона обирає боб з м'яким силуетом та хвилястими лініями, що додають йому особливої привабливості.

Як виглядає зачіска Гейлі Бібер: дивіться фото

Така зачіска має певну атмосферу невимушеності, що водночас поєднується з шиком, та точно стане чудовим вибором для безлічі літніх активностей.