Главная вещь этой зимы – коричневая шуба: она является самой популярной верхней одеждой

Короткие шубы стали этой зимой достаточно популярными. В декабре модницы носили светлые и черные варианты, впрочем, в январе будет набирать обороты верхняя одежда именно в коричневом цвете.

Своей популярностью такая шуба обязана тренду Mob Wife, что в переводе означает "жена мафиози", пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Особенностями этого стиля являются объемные пальто, громкий леопардовый принт, изысканные очки и максимализм во всем.

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Коричневая шуба – хит зимы 2025 года

Современные коричневые шубы нашли свое вдохновение в старинных норковых шубах, которые носили еще наши бабушки. В то время они передавались по наследству матерям, которые их переделывали и корректировали крой. В 2025 году в моде уже не длинная шуба, которая указывала на богатство своей обладательницы, а короткая и создана из экомеха.

Изменение длины является ответом на современные тенденции и практические потребности, поскольку такую шубу легче сочетать и носить. Черный цвет всегда был и будет оставаться номером один, но в модном мире коричневый уже давно называют новым черным. Значительную роль сыграл и цвет 2025 года, который определил Pantone. Оттенок Mocha Mousse вывел шоколадный оттенок на более элегантный уровень.

Коричневая шуба подходит ко всему, поэтому не бойтесь добавлять ее в свой гардероб. Она вдохновлена классикой, которую носили наши бабушки. Если раньше она отвечала за роскошь и статус, то теперь более важным критерием является ее функциональность.

Чтобы легко адаптировать шубу к своему гардеробу, комбинируйте ее с черными лосинами, джинсами разных цветов и брюками – палаццо или трикотажными. Дополнять такую шубу можно сапогами на каблуках, уггами или практичными челси.



Трендовые шубы на 2025 год / Фото Pinterest



Модные шубы на 2025 год / Фото Pinterest



Трендовые шубы на 2025 год / Фото Pinterest



Модные шубы на 2025 год / Фото Pinterest



Трендовые шубы на 2025 год / Фото Pinterest

Для создания красивого зимнего образа, подбирайте шапку в тон к шубе, или создавайте контраст на основе черной шапки бини и шарфа с варежками, которые удачно сочетаются с обувью и классической сумкой.