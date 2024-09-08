Королева Рания показывает, как выглядеть дорого в голубом жакете: образ, который легко повторить

Ее Величество королева Рания прибыла с официальным визитом в Италию. Вместе с супругом королем Иордании Абдуллой, она появилась на международном мероприятии.

В Италии начал работу 50-й юбилейный Международный форум Черноббио. С 1975 года, который ежегодно проходит в сентябре, рассматриваются текущие вопросы и проблемы, стоящие перед мировой экономикой и обществом. Съезжаются на это мероприятие президенты многих стран. Королевские особы также прибыли в Италию, а Рания продемонстрировала роскошный look.

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Элегантный образ королевы Рании

За инстаграм-страницей Рании следят более 10 миллионов человек. Она постоянно удивляет поклонников стильными и интересными образами. На этот раз королева сделала ставку на эффектные цвета, которые всегда делают образ дорогим.

Ее Величество надела голубую жилетку, которую соединила с жакетом от бренда Dolce&Gabbana. Этот наряд Рания выбрала из новой коллекции. На низ королева решила не выбирать костюмные брюки, а просто надела белые классические брюки, которые соединила с белыми туфлями-лодочками от бренда Jimmy Choo. Это любимая обувь Рании, поэтому она его чаще всего примеряет.

Изысканный образ королева Рания дополнила сумкой в молочно-голубом градиентном оттенке от Louis Vuitton Capucines BB. Ее Величество распустила волосы и уложила в легкие кудри, дополнив образ эффектным макияжем.

На своем примере Рания показала, как можно легко подобрать для себя роскошный образ для важных событий, который будет состоять из жилетки, жакета и брюк. Кроме того, королева продемонстрировала, как прекрасно сочетается между собой белый и голубой, поэтому можете эти цвета миксовать в своих образах.