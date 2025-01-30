Королева Рания ошеломила изысканным платьем в желтом цвете: нежное фото с мужем

Иорданская королева Рания поздравила своего мужа с Днем рождения. Ее Величество предстала перед 10-миллионной армией поклонников в интересном образе в ярко-желтом цвете.

Королю Иордании Абдалле II 30 января исполнилось 63 года, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу королевы Рании. Она публично обратилась к мужу и поздравила его с праздником, опубликовав волшебную летнюю фотографию в роскошных образах.

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Королева Рания в желтом образе

Рания появилась на фотографии в желтом платье длиной ниже колен с укороченными рукавами. Ее Величество выбрала изысканный фасон с тонким поясом на талии и верхом платья, который напоминал кардиган. Платье возле шеи завязывалось на длинный бант.

Монаршая персона имеет безупречный вкус в одежде, поэтому решила дополнить аутфит желтыми туфлями лодочками с ремешками. Образ она довершила минималистичной сумкой на плече с золотыми цепочками и украшениями в тон. Королева Рания надела массивные золотые браслеты и кольца и дополнила очаровательный аутфит распущенными волосами с локонами.

Король Абдалла II и Рания женаты более 30 лет и имеют четырех детей. В своей заметке в инстаграме королева посвятила мужу лаконичные, но очень важные слова.

С каждым годом ты для нас становишься еще дороже. С Днем рождения. Ты для нас целый мир,

– написала Ее Величество.

На фото король позировал с женой в белой рубашке, которую дополнил голубым галстуком, синем пиджаке и серых брюках.



Иорданская монаршая чета / Фото из инстаграма королевы Рании

Что известно о супругах короля Абдаллы II и королевы Рании

Король Абдалла II и королева Рания являются одним из самых известных монарших супругов мира. Они правят Иорданией с 1999 года и известны своими реформами, благотворительной деятельностью и стильными выходами.

Абдалла II женился на Рании Аль-Ясин в 1993 году. Она родом из Кувейта, имеет палестинские корни и до женитьбы работала в международных компаниях.

Король активно занимается политикой и модернизацией Иордании, в частности экономическими и военными реформами. Рания известна своей гуманитарной деятельностью, особенно в образовании, защите прав женщин и детей и цифровых инновациях.