Пикси – самая важная стрижка весны, которая подходит всем
Стрижка пикси очень популярна среди тех, кто любит носить короткие волосы. Но для того, чтобы она выглядела идеально, надо знать, как правильно ее стричь, как укладывать и понять, кому именно она подходит.
Для многих эта стрижка может показаться слишком короткой, впрочем она удивительно универсальна и подходит многим, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Стрижку пикси любила Одри Хепберн, Линда Евангелиста, Зои Кравиц, Шарлиз Терон и многие другие.
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Стрижка пикси возвращается в моду
Прическа может быть достаточно многогранной, нужно ее только правильно подстричь и уложить.Модели Грейс Элизабет и Грета Хофер вернули пикси на подиум и помогли сделать ее одной из самых популярных стрижек 2025 года.
Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.
Прическа возвращается в моду после 1990-х годов, когда стрижка пикси была в топе. Она была популярной 30 лет назад среди Холли Берри, Вайноны Райдер, Линды Евангелисты и других.
В классической стрижке пикси волосы по бокам и на затылке являются короткими, а верхняя часть остается немного длиннее. Благодаря стрижке пикси волосы вокруг ушей можно выстричь свободно, здесь уже больше зависит от вашего вкуса. Прическа громко заявляет о себе и придает шикарный вид.
Стрижка подходит всем, кто хочет носить короткие волосы. Пикси можно регулировать с помощью длины челки. Впрочем, короткие волосы еще больше подчеркивают выразительные черты лица. Прическа подходит всем, кто хочет подчеркнуть свои полные губы и большие глаза.
Для укладки стрижки профессионалы советуют работать с гелем, воском для укладки, спреем и другими средствами стайлинга, чтобы каждый раз придавать волосам разный вид. Чтобы придать стрижке объема – зафиксируйте волосы после укладки лаком.