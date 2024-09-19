Короткий тренч вернулся в моду: его уже носят мировые звезды

Укороченный тренч много лет возглавлял списки антитрендовых вещей, впрочем уже несколько сезонов активно пробует вернуться в гардеробы модных девушек. Если сначала к нему относились с осторожностью, то сейчас все уже активнее начали присматриваться к этой верхней одежде.

Тренч является самой популярной верхней одеждой осени, пишет Lady 24. Его в первую очередь одевают с приходом первых холодных дней, поскольку он способен хорошо согреть, а еще легко вписывается в любые образы.

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Короткий тренч возвращается в моду

К модным тренчам этого сезона можно отнести варианты в длине миди, классический песочный и черный оттенок, а также тренчи из кожи в коричневом или бордовом цвете.

Мировые модницы на своем примере показывают, что теперь к этому списку тренчей вполне может присоединиться давно забытая нами модель из нулевых в коротком варианте.

Этот тренч выглядит, как куртка, его отличает лишь пояс, который надо завязать на талии. Такой интересный вариант на себе показала шведская модель Эльза Хоск. Она создала интересный образ, надев короткий молочный тренч вместе с юбкой в длине миди и леопардовой обувью.

В сети все чаще можно заметить, как девушки хотят выделиться и примерить на себе какой-то интересный наряд. Тренч является именно тем вариантом, который прекрасно обновит ваш гардероб. Можете добавлять не только такое изделие, как у Эльзы Госк, но и классический песочный, черный или кожаный тренчкот.

Сентябрь еще обещает быть теплым, поэтому такая верхняя одежда идеально дополнит джинсы, брюки, лосины, юбки или платья. Он удачно стилизуется с любой обувью – от балеток до лоферов, кроссовок, слингбэков и сапог.



Актуальный короткий тренч на осень актуальный / Фото Pinterest



Короткий тренч осенью будет в моде / Фото Pinterest



Актуальный короткий тренч на осень / Фото Pinterest



Короткий тренч заговор будет в моде / Фото Pinterest

Отметим, что кожаный черный тренч активно носит Аня Тейлор-Джой, коричневый вариант есть в гардеробе Хейли Бибер, а вот Кендалл Дженнер выбирает для себя оттенок мокко.