Женщина-Дедпул: блогер перевоплотилась в популярного антигероя Marvel

В конце июля вышел фильм "Дэдпул и Росомаха", который стал самым кассовым в мире. Танец антигероя стал многомиллионным трендом в тиктоке, а многие визажисты начали перевоплощаться в Дэдпула.

Одна из блогеров-визажисток также решила присоединиться к тренду и сделала косплей на популярного антигероя. В сети она также показала каждый шаг своего перевоплощения.

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Эффектный косплей на Дэдпула

Блогер сделала невероятный косплей с помощью макияжа. Так, визажистка сначала сделала так называемую "разметку" на лице, чтобы определить, какой цвет наносить на разные зоны.

Девушка не раскрывала, какими средствами делала макияж. Вероятно, она использовала краски для грима, ведь цвета были очень насыщенными.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Чтобы образ был максимально похожим на Дэдпула, блогерша также сделала боди-арт, добавила импровизированные катаны, а также использовала парик и белые линзы.

Косплей на Дэдпула: смотрите видео

Пользователям сети очень понравилось такое перевоплощение. Видео просмотрели почти 140 тысяч раз, а еще более 15 тысяч – оставили свои предпочтения.

К слову, косплеи на Дэдпула после входа нового фильма буквально захватили тикток. Немало визажистов демонстрируют собственные перевоплощения, которые копируют антигероя Marvel до мельчайших мелочей.

Девушка перевоплотилась в Дэдпула: смотрите видео

Некоторым даже удается перевоплотиться одновременно и в Дэдпула, и в Росомаху. Так, визажистка разделила лицо пополам, и на каждой из них – воспроизвела разных персонажей.

Косплей на Дэдпула и Росомаху: смотрите видео