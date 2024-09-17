5 самых популярных костюмов Елены Зеленской: как выглядит образ, который облетел весь мир

Первая леди Украины известна своим утонченным вкусом и стильными образами. На публике она часто появляется в классических и элегантных костюмах, которые подчеркивают ее статус. Елена Зеленская имеет невероятный вкус и часто поддерживает украинских дизайнеров.

В арсенале жены президента сотни костюмов, каждый из которых особенный, пишет Lady 24. В одном из своих интервью Елена Зеленская рассказала, что до момента пока не стала первой леди – никогда не носила деловых костюмов, а ее образы в основном состояли из классических джинсов.

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Теперь Елену Зеленскую представить без костюмов просто невозможно, поскольку они являются ДНК ее стиля. Первая леди крайне редко выходит на публику в платьях и юбках. Жакеты и брюки – это ее безусловная база, которую обожает она и все сторонники, которые вдохновляют ее стилем.

Жена президента предпочитает локальные бренды и популяризирует вещи украинских брендов на весь мир. Мы рассмотрели 5 ее самых популярных выходов и предлагаем вспомнить самые интересные костюмы первой леди.

Первый зарубежный визит в Брюссель

Впервые все восхитились имиджем Елены Зеленской в 2019 году, когда она в новом статусе жены президента приехала на деловую встречу в Брюссель. Для выхода она выбрала бежевый костюм украинского бренда SIX, дополнив его белыми кроссовками. Тогда этот образ облетел все украинские и мировые паблики, а за всеми выходами первой леди Украины начали пристально следить.



Красивые образы Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Торжественная встреча в США

Елена Зеленская ошеломила публику красивым образом в голубом костюме, состоящий из брюк, удлиненного пиджака и камизельки. В таком аутфите жена президента посетила в Нью-Йорке на обед первых леди в 2019 году.



Стильные образы Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Открытие выставки ко дню рождения Ивана Марчука

В музей истории Киева Елена Зеленская посетила в невероятном синем костюме. В 2021 году президентская чета поздравила Ивана Марчука с 85-летием и рассмотрела почти сотню полотен из собственной коллекции художника. На это событие Елена Зеленская надела удлиненный синий жакет, который соединила с брюками палаццо. Блейзер дополнял черный пояс.



Красивые образы Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Елена Зеленская прилетела в Нью-Йорк в 2023 году на выступления Генассамблеи ООН в красивом коричневом костюме от украинского бренда Bobkova. Наряд состоял из коричневого лонгслива, теплого удлиненного жакета и брюк со стрелками.



Стильные образы Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Встреча с Майклом Дугласом

На выходных президентская чета встретилась с известным американским актером Майклом Дугласом, который приехал в Киев со своим сыном. Первая леди надела красивый костюм баклажанового цвета, который состоял из оверсайз жакета и классических брюк. Блейзер дополнял тонкий пояс фиолетового оттенка.



Красивые образы Елены Зеленской / Фото с сайта Офиса Президента

В костюмах первая леди всегда выглядит органично, изящно и хрупко. Свои образы Елена Зеленская любит довершать брошами или минималистичными украшениями. Ее фокус относительно цветов всегда сосредоточен на нейтральных оттенках, которые ей невероятно подходят. А вот образы всегда дополняют кроссовки, слингбэки или туфли на каблуках.