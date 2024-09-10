Первая леди Елена Зеленская является настоящей украинской иконой стиля, пишет Lady 24. На протяжении длительного времени ее одевает стилист Наталья Каменская, которая является соучредителем известного бренда Gunia Project.

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Жена президента во время поездок в разные города, на государственные встречи или командировки постоянно выбирает костюмы. В ее гардеробе их есть множество от всех возможных украинских брендов.

Ее любимым стилем является минимализм, которого она всегда придерживается. Елена Зеленская почти не одевает на себе яркие цвета или вещи с бусинами и декорированными камнями. Ее главная база – это лаконичный дизайн и интересный крой вещей, которые привлекают внимание окружающих.

Первая леди любит в своих образах спокойные цвета и оттенки. В ее гардеробе преобладает черный, белый, молочный, бежевый, серый, синий или голубой. Впрочем в баттле платье или костюм обязательно победит второй вариант. В костюмах мы видим Елену Зеленскую постоянно, поэтому решили вспомнить, как же выглядели ее платья, которые больше всего запомнились украинцам.

Платье Frolov

Елена Зеленская на церемонии интронизации Императора Японии Нарухито в Императорском дворце Токио появилась в красивом голубом платье от талантливого украинского дизайнера Ивана Фролова.

Асимметричное платье классического мужского кроя подчеркивало талию. Один из лацканов платья спадал на плечо, покрытое тюлем на тон холоднее платья. На одном рукаве – ручная вышивка рассеянными кристаллами, другой рукав – длинный и классический. Этот образ украшал передний шлейф, который простирается от начала шеи до пола.



Стильные платья Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Платье DAFNA MAY

На одну из встреч Елена Зеленская надела белоснежное платье с английским воротником. Для себя первая леди выбрала платье от украинского дизайнера Дафны Мэй. Наряд имел длинные рукава и элегантный пояс, который подчеркивал стройную фигуру первой леди.

Для Елены Зеленской это платье является особенным, потому что в своем инстаграм-сообщении она отметила, что именно в этом платье она впервые как жена президента приветствовала в Киеве иностранную гостью – жену премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху.



Красивые платья Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Платье Frolov

Это платье многим украинцам запомнилось скандальным. Первая леди надела желтое платье длины макси с длинным рукавом лимонного цвета от бренда Frolov на посвящение императора Японии. Изысканный наряд она дополнила желтыми перчатками, клатчем и бежевыми туфлями.

Впрочем украинцы взорвались довольно категоричной реакцией на это платье, потому что по древней традиции этот цвет могут носить исключительно члены императорской семьи.

После шквала критики Елена Зеленская передала это платье как лот для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner, поэтому продажа платья первой леди помогла собрать средства онкобольным детям.



Безупречные платья Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Стилист Елены Зеленской рассказала, что образы для жены президента балансирует на грани классики и современности, поэтому каждый выход первой леди действительно безупречен. А еще Натали Каменских всегда ориентируется на украинских дизайнеров и выбирает для первой леди наряды от наших брендов.