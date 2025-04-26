Духи со свежим ароматом: они пахнут чистотой
- Духи с ароматом чистоты ассоциируются с нотами свежести, свежевыстиранного белья, мыла и пудры.
- Примеры духов с такими ароматами: Philosophy Pure Grace, Byredo Blanche, Replica by Maison Margiela Lazy Sunday Morning, Demeter Pure Soap.
Духи с ароматом чистоты обычно ассоциируются с нотами свежести, свежевыстиранного белья, мыла и пудры. Некоторые отождествляют этот аромат с океанским или морским бризом. А кто-то с цветущим садом.
Нанести эти духи на тело после душа невероятно приятно. Ведь вы будете чувствовать аромат чистоты и свежести в течение всего дня, пишет 24 Канал.
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Какие духи пахнут чистотой
Philosophy Pure Grace
Какие духи пахнут как утро в саду / Фото Pinterest
Легкий аромат, который идеально подойдет на весну. Его можно ассоциировать с рассветом в цветущем саду.
- Верхние ноты: лаванда, бергамот.
- Средние ноты: жасмин, водяная лилия.
- Базовые ноты: мускус.
Byredo Blanche
Духи, которые подойдут для офиса / Фото Pinterest
Приятный цветочный аромат, прекрасно подходит на каждый день. Этот парфюм идеально впишется в парфюмированный гардероб утонченных и элегантных женщин.
- Верхние ноты: роза, розовый перец, альдегиды.
- Средние ноты: африканский апельсиновый цвет, пион, фиалка.
- Базовые ноты: мускус, сандал, древесные ноты.
Replica by Maison Margiela Lazy Sunday Morning
Духи с ароматом свежевыстиранного белья / Фото Pinterest
Аромат напоминает летнее утро, запах свежевыстиранного белья и цветущий сад. Он прекрасно подходит для тех, кто любит ненавязчивые духи.
- Верхние ноты: альдегиды, ландыш, груша.
- Средние ноты: роза, ирис, цветок апельсина.
- Базовые ноты: белый мускус, пачули, амбретта.
Demeter Pure Soap
Варианты ароматов с запахом стирального порошка / Фото Pinterest
Это очень необычный аромат, ведь у него всего одна нота – мыло. Однако это не навязчивый запах, он легкий и очень приятный. Можно смело сказать, что эти духи напрямую ассоциируются со свежестью.