Ни лоферы, ни кроссовки: 5 пар обуви, которые будут самыми популярными весной

Хорошая пара обуви способна дополнить любой образ и сделать его лучше и особенным. Кроме базовых вещей, которые составляют основу обувного гардероба, можно добавить еще несколько модных моделей, которые представили дизайнеры в своих весенних коллекциях.

Если описать одним словом стиль, который будет царить этой весной – то это винтаж, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Балетки и лоферы остаются базовыми, а в моду возвращаются несколько эффектных моделей обуви, которые мы будем носить до первых дней лета.

Обратите внимание 5 рубашек, которые можно носить всю весну: они безупречны

Мокасины

В этом году в моде будут мокасины в белом, коричневом или оливковом цвете. Также можно присмотреться к животному принта всем, кто хочет добавить образу особой изюминки.

Ранее мы рассказывали о 5 самых популярных рубашек на весну, поэтому можете к ним присмотреться, чтобы сочетать в теплое время с этими вещами обувь.

Животный принт

Уже много сезонов подряд животный принт не выходит из моды. Если раньше хищные принты мы видели на одежде и кроссовках, то уже этой весной в тренде будут туфли с леопардовым узором.

Сабо

На несколько лет сабо исчезли с модных радаров, а теперь снова подхватили популярность. Выбирайте для себя обувь в черном цвете, которая идеально подойдет для любого наряда.

Балетки с квадратным носком

В прошлом году в моде были балетки Мэри Джейн из сетчатого материала, а уже в этом году стоит делать ставку на обувь с квадратным носком.

Туфли с квадратным носком

Квадратный носок возвращается в моду, поскольку мировые модницы начинают активно их носить. Рекомендуем заменить остроносые туфли в этом сезоне на обувь с квадратным носком.