Якщо описати одним словом стиль, який буде панувати цієї весни – то це вінтаж, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Балетки й лофери залишаються базовими, а в моду повертаються кілька ефектних моделей взуття, які ми будемо носити до перших днів літа.

Зверніть увагу 5 сорочок, які можна носити всю весну: вони бездоганні

Мокасини

Цього року в моді будуть мокасини в білому, коричневому чи оливковому кольорі. Також можна придивитися до тваринного принта всім, хто хоче додати образу особливої родзинки.

Раніше ми розповідали про 5 найпопулярніших сорочок на весну, тож можете до них придивитися, щоб поєднувати в теплу пору з цими речима взуття.

Тваринний принт

Вже багато сезонів поспіль тваринний принт не виходить з моди. Якщо раніше хижі принти ми бачили на одязі й кросівках, то вже цієї весни в тренді будуть туфлі з леопардовим візерунком.

Сабо

На кілька років сабо зникли з модних радарів, а тепер знову підхопили популярність. Обирайте для себе взуття в чорному кольорі, яке ідеально підійде для будь-якого вбрання.

Балетки з квадратним носком

Минулого року в моді були балетки Мері Джейн з сітчастого матеріалу, а вже цього року варто робити ставку на взуття з квадратним носком.

Туфлі з квадратним носком

Квадратний носок повертається в моду, оскільки світові модниці починають активно їх носити. Рекомендуємо замінити гостроносі туфлі цього сезону на взуття з квадратним носком.