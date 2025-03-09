Трендовые прически, которые будут в моде весной 2025 года: узнайте первыми

В новом сезоне многим девушкам захочется добавить не только что-то интересное в свой гардероб, но и обновить прическу. В моде будет оригинальность и кое-что понятное для нас. Новые прически этого сезона будут как глоток воздуха, поэтому советуем к ним присмотреться.

Обновленные прически можно будет увидеть на улицах многих городов, поскольку модницы уже начинают активно освежать свой вид, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Эксперты нашли интересные варианты стрижек и причесок, которые одинаково подойдут для каре и длинных волос.

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Волосы Сирены

В этом году в моде будет эстетика вдохновленная русалками. Уже этой весной она получит новый виток популярности. Прическа должна быть как мокрой и такой, будто вы только что вышли из океана. Это должны быть волны на волосах, имитирующие волны воды.

Головні тренди сезону, естетично привабливі ідеї з Pinterest чи натхнення образами улюблених блогерів – для змін не потрібно чекати приводу, адже фарбування вже давно перестало бути ризиком. Завдяки доглядовим компонентам та стійким формулам колір залишається насиченим, а волосся – здоровим. Тож чому б не спробувати щось нове разом з крем-фарбами Avena?

Прическа "после сна"

Специалисты говорят, что в 2025 году стоит делать ставку на непослушные прядки, которые выглядят так, как будто вы только что после сна. Такой бунтарский дух представили на показах бренды Fendi, Isabel Marant, Roberto Cavalli, Gabriela Hearst, Giambattista Valli.

Оригинальная челка

Челка не покидает модных трендов, поэтому она может быть длинной или прямой, в любом варианте на ваш выбор. Чтобы вдохновиться оригинальными челками стоит посмотреть показы Mugler и Jil Sander.

Глянцевые волосы

Чем ваши волосы будут блестящими, тем будет лучше. Они должны напоминать кератиновые пряди, которые ультра сильно сияют и выглядят так, как будто вы только что после визита к парикмахеру. Моделей с красивыми волосами выпускали на подиум бренды Balmain и Hermès.