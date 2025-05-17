Именно поэтому очистить его не так уж и легко. К тому же важно это сделать таким образом, чтобы не повредить ногтевую пластину, пишет 24 Канал.
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Лучше всего вообще избегать попадания краски для волос на ногти. Для этого во время окрашивания нужно использовать перчатки.
Чем снять краску для волос с ногтей
- Бытовой ацетон или жидкость для снятия лака
Используйте ватный диск, смоченный в этой жидкости. Приложите его к ногтю на 30 – 60 секунд. А затем осторожно вытрите пятно.
Как отчистить краситель для волос с кожи и ногтей / Фото Pexels
- Перекись водорода 3%
Нанесите небольшое количество перекиси на ватный диск и протрите загрязненные участки. Если не получилось, проведите процедуру еще 2 – 3 раза.
- Паста из пищевой соды и воды
Это натуральный скраб, которым удастся аккуратно очистить от краски не только ногти, а и кожу. Будьте осторожны, ведь абразивные частицы могут оставить царапины.
Чтобы приготовить такой скраб, смешайте 1 чайную ложку соды с несколькими каплями воды. Перемешивать надо до тех пор, пока не образуется консистенция, напоминающая пасту.
Как отмыть краску с ногтей, если нет ацетона / Фото Pexels
- Натуральные масла
Возьмите кокосовое, миндальное или другое масло и нанесите его на ватный диск. Приложите к месту загрязнения примерно на минуту. При необходимости, повторите эту процедуру несколько раз.
Обратите внимание! Этот метод подойдет только для нестойкой краски.