Самые яркие образы звезд Grammy: какими нарядами поражали знаменитости на красной дорожке

Церемония Grammy, как всегда, собирает на одной красной дорожке самых известных исполнителей, которые красуются перед камерами в стильных платьях, которые невозможно обойти вниманием. Мы собрали самые яркие образы звезд, которые больше всего всем запомнились.

Церемония вручения 67-й премии Grammy состоялась в Лос-Анджелесе в ночь со 2 на 3 февраля, пишет 24 Канал.

Триумфатором вечера стал американский рэпер Кендрик Ламар. Его трек Not Like Us победил во всех пяти категориях, на которые был номинирован.

А вот главной героиней церемонии стала певица Бейонсе. Именно она получила главную награду "Альбом года", которую ей вручили за пластинку Cowboy Carter. Кроме того, она стала первой темнокожей женщиной, которая выиграла в этой категории. Бейонсе уже собрала 35 рекордных статуэток Grammy.

Одной из лидеров по количеству номинаций стала Билли Айлиш, впрочем она не получила ни одной победы. Сабрина Карпентер получила премию за "Лучший вокальный альбом", а Шакира одержала победу в номинации "Лучший латинский поп альбом".

Эффективные образы звезд на Grammy

Самым скандальным образом, который обсуждают все соцсети стал выход Бьянки Цензори – жены Канье Уэста, которая приехала на церемонию в черной длинной шубе, которую сняла на красной дорожке и предстала перед фотографами в полностью прозрачном платье без нижнего белья.



Бейонсе появилась в платье трендового оттенка мокко длины макси с открытой зоной декольте и длинными перчатками от бренда Schiaparelli. Этот наряд сшили специально для нее.



Майли Сайрус удивила эффектным черным платьем из кожи с перекрестным вырезом на животе и интересной прической. Певица выпрямила волосы и предстала с ровной челкой, которая ей очень идет.



Особый кокетливый аутфит был у Дженнифер Лопес. Она примерила черный топ с бархатными перчатками и длинную прозрачную юбку с пайетками и объемными воланами, которые придавали ее образу особый шик.



Сабрина Карпентер красовалась в шелковом голубом платье с перьями на подоле и талии от бренда JW Anderson.



Тейлор Свифт сияла на красной дорожке в корсетном мини-платье красного цвета от бренда Vivienne Westwood, которое дополнила красными босоножками и яркой губной помадой.



Леди Гага решила появиться на церемонии в готическом образе от Samuel Lewis. Она надела платье черное платье с горловиной, которое было дополнено объемной юбкой.



Колумбийская певица Шакира вышла на красную дорожку в эффектном в черно-оранжевом платье от бренда Etro усеянном пайетками.



