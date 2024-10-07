Какой маникюр сделать в октябре: назван цвет, который никогда не выйдет из моды

Среди всех трендовых цветов, в моде всегда будет оставаться вечная классика –это красный маникюр. Он всегда добавляет ногтям определенной яркости, а осенью удачно создает акцент на фоне базовых образов.

Красный маникюр выдержал испытание временем и продолжает оставаться актуальным, пишет Lady 24. Его носят молодые девушки и женщины старшего возраста. Он способен привлекать внимание и подчеркивать стиль.

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Красный цвет – базовый маникюр базовый маникюр

Чтобы выглядеть стильно, рекомендуем делать маникюр в базовом оттенке без избыточных рисунков и украшений. Сдержанность и одноцветность является признаком трендового маникюра. Nail-мастера говорят, что красный подходит к любому цвету кожи и наряда.

Красный маникюр является универсальным, поэтому его часто можно заметить на известных мировых звездах. В холодное время года советуем обращать внимание не только на яркий маникюр, но и на бордовые оттенки, которые в этом году приобретают популярность благодаря актуальности бордового наряда.

Если хотите создать интересное сочетание с нарядом, стилизуйте красный маникюр с беретом того же оттенка, шарфом или сумкой. Также можно создать роскошный макияж с акцентом на губах.



Красивый маникюр красного цвета / Фото Pinterest



Эффектный маникюр красного цвета / Фото Pinterest



Красивый маникюр красного цвета / Фото Pinterest



Эффектный маникюр красного цвета / Фото Pinterest



Красивый маникюр красного цвета / Фото Pinterest

Эффектно красный маникюр выглядит на коротких или длинных ногтях. Однако помните, что лучше использовать глянцевый лак, поскольку матовые ногти уже давно вышли из моды.

Если же вы хотите добавить особого шика маникюру, тогда советуем создать черепаховый или леопардовый узор на ногтях. Оба варианта уже активно набирают популярности в сети.