Червоний манікюр витримав випробовування часом та продовжує залишатися актуальним, пише Lady 24. Його носять молоді дівчата та жінки старшого віку, оскільки він здатен привертати увагу та підкреслювати стиль.

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Червоний колір – базовий манікюр

Щоб мати стильний вигляд, рекомендуємо робити манікюр в базовому відтінку без надлишкових малюнків та прикрашань. Стриманість та одноколірність є ознакою трендового манікюру. Nail-майстри кажуть, що червоний пасує до будь-якого кольору шкіри та вбрання.

Червоний манікюр є універсальним, тож його часто можна помітити на відомих світових зірках. У холодну пору року радимо звертати увагу не лише на яскравий манікюр, але й на бордові відтінки, які цього року набувають популярності завдяки актуальності бордового вбрання.

Якщо хочете створити цікаве поєднання з вбранням, стилізуйте червоний манікюр з беретом того ж відтінку, шарфом чи сумкою. Також можна створити розкішний макіяж з акцентом на червоних губах.



Красивий манікюр червоного кольору / Фото Pinterest



Ефектний манікюр червоного кольору / Фото Pinterest



Красивий манікюр червоного кольору / Фото Pinterest



Ефектний манікюр червоного кольору / Фото Pinterest



Красивий манікюр червоного кольору / Фото Pinterest

Ефектно червоний манікюр виглядає на коротких чи довгих нігтях. Однак пам’ятайте, що краще використовувати глянцевий лак, оскільки матові нігті вже давно вийшли з моди.

Якщо ж ви хочете додати особливого шику манікюру, тоді радимо створити черепаховий або леопардовий візерунок на нігтях. Обидва варіанти вже активно набирають популярності в мережі.